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Стал известен стартовый состав Шахтера U-19 на игру против ПСВ U-19

U-19

Выбор Алексея Белика

Стал известен стартовый состав Шахтера U-19 на игру против ПСВ U-19

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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В среду, 27 ноября, "Шахтер" U-19 в пятом туре Юношеской лиги УЕФА сыграет на выезде против ПСВ U-19. Уже стал известен стартовый состав команды Алексея Белика.

"Шахтер": Баглай, Дрозд, Костюк, Башмарин, Огарков, Давиденко, Тютюнов, Сметана, Ломага, Цуканов, Стрильчук,

Запасные: Недозимованый, Шелекета, Милокост, Гарабажий, Калюжный, Середа, Петрук, Кострица, Бундаш.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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