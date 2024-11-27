Стал известен стартовый состав Шахтера U-19 на игру против ПСВ U-19
Выбор Алексея Белика
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В среду, 27 ноября, "Шахтер" U-19 в пятом туре Юношеской лиги УЕФА сыграет на выезде против ПСВ U-19. Уже стал известен стартовый состав команды Алексея Белика.
"Шахтер": Баглай, Дрозд, Костюк, Башмарин, Огарков, Давиденко, Тютюнов, Сметана, Ломага, Цуканов, Стрильчук,
Запасные: Недозимованый, Шелекета, Милокост, Гарабажий, Калюжный, Середа, Петрук, Кострица, Бундаш.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00.
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Источник:ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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