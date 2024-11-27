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Динамо U-19 уничтожило своего соперника из Косово в Юношеской лиге УЕФА. Один из игроков оформил хет-трик

U-19
Обновлено

Идеальное выступление

Динамо U-19 уничтожило своего соперника из Косово в Юношеской лиге УЕФА. Один из игроков оформил хет-трик

fcdynamo.com

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" U-19 разгромило косовскую "2 Коррику" U-19 в первом поединке 3-го раунда Пути чемпионов Юношеской Лиги УЕФА со счетом 5:0.

Открыл счет в игре Кирилл Осипенко, затем три гола на свой счет записал Матвей Пономаренко, и уже в компенсированное время точку поставил Иван Андрейко.

Ответный матч между командами пройдет 11 декабря.

Юношеская лига УЕФА. 3-й раунд Пути чемпионов. Первый матч

27.11.2024

Сталёва-Воля, "Stal Stalowa Wola Stadium"

"Динамо" U-19 - "2 Коррику" U-19 5:0

Голы: Осипенко 27, Пономаренко 32, 58, 73, Андрейко 90+4

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Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
27.11.2024 в 16:29
Играли хорошо, но есть проблема с реализацией.В этой игре могли забить на 4-5 голов больше.Особенно понравилось как бежали в быстрые атаки. Зрелищно играли лучше первой команды.
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Комментарии 5
tolina-ystas (Краматорск)
27.11.2024 в 16:29
Играли хорошо, но есть проблема с реализацией.В этой игре могли забить на 4-5 голов больше.Особенно понравилось как бежали в быстрые атаки. Зрелищно играли лучше первой команды.
Ответить
0
0
Gudvin85 (Киев)
27.11.2024 в 16:27
Это про него Васька писал, что он не футболист?
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1
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
27.11.2024 в 16:14
Браво !!!! ДИНАМО це ДИНАМО !!!
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0
3
Gudvin85 (Киев)
27.11.2024 в 16:19
А Косово - это всего лишь Косово
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3
1
tekutiev (донецк,Украина)
27.11.2024 в 16:28
слюни вытри затычка дырявая.
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2
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