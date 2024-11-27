Динамо U-19 уничтожило своего соперника из Косово в Юношеской лиге УЕФА. Один из игроков оформил хет-трик
Идеальное выступление
fcdynamo.com
"Динамо" U-19 разгромило косовскую "2 Коррику" U-19 в первом поединке 3-го раунда Пути чемпионов Юношеской Лиги УЕФА со счетом 5:0.
Открыл счет в игре Кирилл Осипенко, затем три гола на свой счет записал Матвей Пономаренко, и уже в компенсированное время точку поставил Иван Андрейко.
Ответный матч между командами пройдет 11 декабря.
Юношеская лига УЕФА. 3-й раунд Пути чемпионов. Первый матч
27.11.2024
Сталёва-Воля, "Stal Stalowa Wola Stadium"
"Динамо" U-19 - "2 Коррику" U-19 5:0
Голы: Осипенко 27, Пономаренко 32, 58, 73, Андрейко 90+4
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tolina-ystas (Краматорск)
27.11.2024 в 16:29
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