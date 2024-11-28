Костюк отреагировал на разгром Динамо U-19 в Юношеской лиге УЕФА

Наставник "Динамо" U-19 Игорь Костюк прокомментировал уверенную победу своих подопечных в первом матче 3-го раунда "Пути чемпионов" Юношеской Лиги УЕФА над командой "2 Коррику" из Косова (5:0).

- Мы предвидели агрессивное начало от соперника, они поменяли тактику, и играли не так, как в предыдущем матче, поэтому наши ребята были не совсем готовы к такой модели игры, но мы им подсказали, поэтому они быстро перестроились и после 15-й минуты уже владели преимуществом и забили свои мячи. Создали еще много моментов, но настрой на игру оставлял желать лучшего. Впрочем, я рад, что по ходу встречи удалось перестроиться, взять игру под контроль и добиться победы.

Из-за того, что наши игроки находились в эмоциях игры, они не сразу заметили перестройку команды соперника, который в предыдущем матче играл в пять защитников и закрывал зоны. А когда мы подсказали, все начало получаться - Осипенко ворвался в свободную зону, что привело к забитому мячу, также Саленко с другого фланга создавал много моментов. Есть набор тактик, хорошо, что мы ими пользуемся, и ребята это понимают.

- Переломным ли стал гол Осипенко? Ведь до него чувствовался определенный сумбур...

- Мы готовились к тому, что соперник не использует какую-то одну тактику, играл по моменту, таким оппонентам трудно противостоять, ведь они агрессивны, но не разыгрывают мяч, а играют через длинные передачи. Из-за того, что нет какой-то конкретной структуры, их невозможно прессинговать. Поэтому мы перестроились, отошли назад, создавали себе свободные зоны, раскрывали их, и это дало результат.

- Много мячей было забито после прострелов с флангов, насколько хорошо они работали, по вашему мнению?

- Мы, собственно, это и готовили - создание преимущества на флангах, чтобы благодаря этому проводить свои атаки. В предыдущей игре соперник очень хорошо закрывал середину поля, и меня удивило, что сегодня они немного авантюрно не успевали перекрывать зоны и не насыщали свою штрафную площадь, чем мы и воспользовались.

- Как можете оценить и прокомментировать хет-трик Пономаренко? Это важное событие?

- Форвардам нужно забивать, но есть еще польза игры на команду, сегодня закрываем на нее глаза.

- Финальную точку поставил Иван Андрейко, который до этого делал много прострелов, а потом решил пробить сам...

- Он сегодня заслужил этот гол, ведь был очень активным и в первом тайме, и во втором. Мог забивать еще больше и вообще провел игру полезно для команды: загонял соперника в штрафную и благодаря индивидуальным действиям создавал себе моменты.

- С преимуществом в пять мячей можно уверенно чувствовать себя перед ответным матчем?

- Юношеская Лига УЕФА - это совсем другие эмоции, не нужно расслабляться. Следующий матч соперник играет дома, мы видели, как они действовали в первые 15 минут встречи и в начале второго тайма, перестроившись на игру в два нападающих и действуя агрессивно.

- Вы дали возможность поиграть многим футболистам, насколько для них важно почувствовать уровень Юношеской Лиги УЕФА?

- Да, была возможность, ведь комфортный счет мы себе обеспечили, и футболисты готовы играть в таких матчах, для них это глоток свежего воздуха, который поможет прогрессировать, почувствовать на себе и пропустить через себя этот турнир. Поэтому я рад, что многие исполнители дебютировали в Юношеской Лиге УЕФА.

- Для вас, как для тренера, лучше побеждать уверенно, как сегодня, или когда равная игра, и победа минимальная?

- Для меня лучше, чтобы игроки выполняли установки, были дисциплинированными на поле и с первых минут играли так, как мы договариваемся, а не перестраивались по ходу матча, - приводит слова Костюка официальный сайт киевлян.