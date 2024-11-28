Форвард Динамо U-19: Даже выиграв 5:0, не нужно расслабляться

Форвард "Динамо" U-19 Матвей Пономаренко поделился впечатлениями от победы в первом матче 3-го раунда "Пути чемпионов" Юношеской Лиги УЕФА над "2 Коррику" из Косова (5:0).

- Поздравляем с уверенной победой. Какие впечатления?

- Спасибо, впечатления только приятные и положительные. Команда сегодня выложилась на 100%, пацаны все молодцы, и я очень рад, что так все сложилось.

- По эмоциям на поле, по борьбе и вязкости насколько сложно было бороться с соперником?

- Мы этого соперника тщательно изучали, два дня смотрели теорию. Тренер нам говорил, что это очень крепкая команда в плане давления на мячи, очень хорошо прессингует. Поэтому нужно было все время быть на подборе, все время быть на мяче - только тогда нам все удавалось бы. Так и получилось, поэтому у нас возникало много моментов, из которых мы забивали мячи.

- В первые минуты был заметен определенный сумбур. Почему он возник?

- Немного тяжело было, наверное, волнение какое-то. Но потом тренер подсказал нам, что делать, дал указания, и игра пошла. Забили первый гол, после чего дали сопернику больше возможностей работать с мячом, мы же выбегали в контратаки, и все у нас получалось.

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- То есть, именно первый гол положительно повлиял на команду в плане эмоций?

- Конечно, первый забитый мяч очень влияет. Особенно когда команда играет против тебя вторым номером, если ты забиваешь быстрый мяч, соперник должен раскрываться. Мы же имеем возможность играть вторым номером, действовать на контратаках, что гораздо легче для нас.

- В предыдущем матче с "Марибором" был дубль, сегодня хет-трик. В следующем матче ждать покера?

- (смеется) Посмотрим, как будет. Бесспорно, очень приятно делать хет-трик. Благодарен команде, что присоединились к этому достижению. Буду стараться забивать и радовать команду и всех, кто за меня болеет. Своими голами хочу отблагодарить их за это.

- Ты реализовал пенальти, который перед этим заработал. Не было других претендентов, чтобы его выполнить? Или сам понимал, что вот он, хет-трик?

- Был один претендент, Дима Кремчанин. Я очень перед ним извиняюсь - он очень хотел забить, но и я также очень хотел забить (улыбается). Решил пробить сам, тем более был уверен в себе, и хорошо, что удалось забить.

- Имея преимущество в пять мячей, можно чувствовать себя уверенно перед ответным матчем?

- Конечно, такой гандикап тяжело отыграть, но все возможно. ПСЖ тоже в свое время "Барселону" 4:0 обыграл, а в ответном матче уступил и вылетел из Лиги чемпионов. Это футбол. Поэтому не нужно расслабляться, будем выходить и играть до конца, - сказал Пономаренко.