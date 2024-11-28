Хавбек Шахтера U-19 проанализировал выход команды в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Полузащитник "Шахтера" U-19 Виктор Цуканов поделился мыслями после ничьей с ПСВ (1:1) и выхода команды в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

- Виктор, первое, что хочется спросить, это какие у тебя эмоции после выхода "Шахтера" U-19 в плей-офф?

- Только положительные эмоции. Мы вышли из группы в новом формате еврокубков, для нас это большой шаг. Теперь хотим продолжать играть и пройти как можно дальше.

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- Если говорить о матче с ПСВ U-19, то каким он был для команды?

- Матч был сложным, ведь ПСВ U-19 - очень сильная команда. Также было несколько непривычно - новое поле, на подобных мы редко играем, и несколько тяжело было после длительных переездов. Но мы продемонстрировали достойную игру и старались демонстрировать свой футбол.

- Проанализируем все матчи, оставшиеся позади. Какой из них стал для тебя самым ярким и памятным?

- Это, наверное, поединок с "Арсеналом" U-19, ведь победить такую академию, такой клуб, является большим достижением.

- Что говорил вам главный тренер? Он отметил, что после ничейного результата вы были несколько расстроены, но это не помешало вам пройти в плей-офф.

- На каждую игру мы выходим с целью победить, и, конечно, мы стремились победить ПСВ U-19. Не удалось, но мы старались и играли на победу, - сказал Цуканов.