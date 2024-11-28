  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. U-19
  4. Хавбек Шахтера U-19 проанализировал выход команды в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
В тренде

Хавбек Шахтера U-19 проанализировал выход команды в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

U-19

Молодежь горняков сыграла вничью с ПСВ в пятом туре

Хавбек Шахтера U-19 проанализировал выход команды в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" U-19 Виктор Цуканов поделился мыслями после ничьей с ПСВ (1:1) и выхода команды в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

- Виктор, первое, что хочется спросить, это какие у тебя эмоции после выхода "Шахтера" U-19 в плей-офф?

- Только положительные эмоции. Мы вышли из группы в новом формате еврокубков, для нас это большой шаг. Теперь хотим продолжать играть и пройти как можно дальше.

Читайте такжеЮношеская лига УЕФА. Шахтер удержал ничью в выездном матче с ПСВ

- Если говорить о матче с ПСВ U-19, то каким он был для команды?

- Матч был сложным, ведь ПСВ U-19 - очень сильная команда. Также было несколько непривычно - новое поле, на подобных мы редко играем, и несколько тяжело было после длительных переездов. Но мы продемонстрировали достойную игру и старались демонстрировать свой футбол.

- Проанализируем все матчи, оставшиеся позади. Какой из них стал для тебя самым ярким и памятным?

- Это, наверное, поединок с "Арсеналом" U-19, ведь победить такую академию, такой клуб, является большим достижением.

Читайте такжеБелик: Ребята из Шахтера U-19 взрослеют, становятся более гибкими и приобретают необходимый опыт

- Что говорил вам главный тренер? Он отметил, что после ничейного результата вы были несколько расстроены, но это не помешало вам пройти в плей-офф.

- На каждую игру мы выходим с целью победить, и, конечно, мы стремились победить ПСВ U-19. Не удалось, но мы старались и играли на победу, - сказал Цуканов.

По теме
yellow-arrow
Форвард Динамо U-19: Даже выиграв 5:0, не нужно расслабляться
yellow-arrow
Костюк отреагировал на разгром Динамо U-19 в Юношеской лиге УЕФА
yellow-arrow
Динамо U-19 уничтожило своего соперника из Косово в Юношеской лиге УЕФА. Один из игроков оформил хет-трик
Юношеская Лига УЕФА Шахтер U19 (Донецк) Виктор Цуканов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости