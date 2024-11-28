Хавбек Шахтера U-19 проанализировал выход команды в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
Молодежь горняков сыграла вничью с ПСВ в пятом туре
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" U-19 Виктор Цуканов поделился мыслями после ничьей с ПСВ (1:1) и выхода команды в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
- Виктор, первое, что хочется спросить, это какие у тебя эмоции после выхода "Шахтера" U-19 в плей-офф?
- Только положительные эмоции. Мы вышли из группы в новом формате еврокубков, для нас это большой шаг. Теперь хотим продолжать играть и пройти как можно дальше.
- Если говорить о матче с ПСВ U-19, то каким он был для команды?
- Матч был сложным, ведь ПСВ U-19 - очень сильная команда. Также было несколько непривычно - новое поле, на подобных мы редко играем, и несколько тяжело было после длительных переездов. Но мы продемонстрировали достойную игру и старались демонстрировать свой футбол.
- Проанализируем все матчи, оставшиеся позади. Какой из них стал для тебя самым ярким и памятным?
- Это, наверное, поединок с "Арсеналом" U-19, ведь победить такую академию, такой клуб, является большим достижением.
- Что говорил вам главный тренер? Он отметил, что после ничейного результата вы были несколько расстроены, но это не помешало вам пройти в плей-офф.
- На каждую игру мы выходим с целью победить, и, конечно, мы стремились победить ПСВ U-19. Не удалось, но мы старались и играли на победу, - сказал Цуканов.
Популярное сейчас
- "Мы от украинцев такого не ожидали". ПСВ – Шахтер. Обзор послематчевой нидерландской прессы
- Пушич: По поводу красной карточки у меня много эмоций
- Вратарь Шахтёра установил рекорд в Лиге Чемпионов
- Динамо U-19 уничтожило своего соперника из Косово в Юношеской лиге УЕФА. Один из игроков оформил хет-трик
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- ФОТО. Леннокс Льюис посетил тренировочный лагерь Александра Усика