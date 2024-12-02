Белик: Шахтеру U-19 не следует расслабляться - впереди ответственные поединки

Главный тренер юношеской команды "Шахтера" U-19 Алексей Белик подвел итоги поединка с "Рухом" U-19 (3:1)

- "Шахтер" U-19 одержал волевую победу. Каким был матч?

- Он выдался тяжелым, и подобные поединки всегда будут такими. Недавно мы играли с ПСВ U-19 в Юношеской лиге УЕФА на тяжелом травяном поле, а после длительного переезда вернулись в Украину, из-за чего имели фактически только одну восстановительную подготовительную тренировку, поэтому понятно, почему в конце игры сил несколько не хватало. Также в некоторых эпизодах мы могли действовать более дисциплинированно и лучше распоряжаться мячом, но это объясняется тем, что футболисты долго работают при плотном календаре и накануне перерыва накапливается усталость, что приводит к ошибкам. В итоге мы добились положительного результата, который является очень важным и поможет готовиться к заключительным матчам года в хорошем настроении и более уверенно.

- Со старта "Шахтер" U-19 владел инициативой, но первым пропустил. В чем причина пропущенного гола?

- Причина в индивидуальной ошибке, однако следует понимать, что, когда команда постоянно на мяче, всегда есть риск ошибки и быстрой контратаки соперника. Хочется, чтобы мы были активными с первых минут, однако не могу сказать, что сегодня мы действовали неактивно, ведь создавали возможности, но не удавалось их реализовать. Всегда стараемся контролировать мяч и создавать моменты. Поддержали голкипера и быстро ответили двумя забитыми мячами. Во втором тайме было несколько тяжело, хотелось бы быстрее забить в третий раз, чтобы спокойнее завершить поединок, но в условиях, в которых мы находимся, это вполне нормальная ситуация.

- Позади первая половина юношеского чемпионата, "Шахтер" U-19 возглавляет турнирную таблицу. Довольны ли таким результатом?

- Конечно! К тому же победа над "Рухом" U-19 позволила увеличить отрыв от ближайшего преследователя до 5 баллов. В 15 матчах внутреннего чемпионата мы одержали 14 побед и только в матче с "Оболонью" U-19 поделили баллы. Ребята выполняют большой объем работы, находясь в сложных условиях. Также следует отметить, что в Юношеской лиге УЕФА мы имеем успех и досрочно вышли в плей-офф соревнований. Впрочем, не следует расслабляться - впереди ответственные поединки, и полученные результаты должны еще больше мотивировать молодежь к достижению успеха. Надеюсь, футболисты будут продолжать работать ответственно.

- Что сказали ребятам после игры, ведь известно, что команда получила выходной?

- Не секрет, что погода очень изменилась, многие приболели. Даже в сегодняшнем матче некоторые вышли на поле не совсем здоровыми, но отдали все силы. Они это сделали, и я поздравил их с результатом. Команда получила выходной несмотря на то, что времени для отдыха почти нет, при этом работать на максимум невозможно. Ребята заслужили выходной. Я попросил футболистов провести его очень ответственно и профессионально, отдохнув вместе с семьями и восстановившись. Впереди важные матчи, и надеюсь, что этот короткий отдых пойдет на пользу команде, - резюмировал Белик.