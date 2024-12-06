Белик: Теперь в хорошем настроении готовимся к встрече с Баварией U-19

Главный тренер "Шахтера" U-19 Алексей Белик поделился впечатлениями от победы над "Ворсклой" U-19 (6:0).

- Встреча с "Ворсклой" U-19 была несколько легче, чем с "Рухом" U-19, поскольку на этот раз у нас не было длительного переезда после матча в Юношеской лиге УЕФА и у нас было больше времени на восстановление и тренировки. Благодаря этому команда выглядела свежей. Ребята очень ответственно подошли к поединку с "Ворсклой" U-19, проявив уважение к большому объему предварительно проделанной работы, за что я им очень благодарен. В хорошем настроении будем готовиться к встрече с "Баварией" U-19.

- На ваш взгляд, стали ли быстрые голы решающими в этом поединке?

- Понятно, что быстрый гол всегда придает уверенности команде. Накануне каждой игры я подчеркиваю подопечным, что важно с самого начала быть максимально сконцентрированными и включенными в игру. В то же время, если не удается забить быстро, это не должно нас расстраивать - наоборот, мы должны оставаться последовательными и упорно работать до конца.

- Поединок с "Ворсклой" стал пятым подряд, в котором вашим подопечным удалось забить три или более голов. Довольны ли вы такой результативностью?

- Конечно, я доволен, ведь мы - команда, которая стремится много забивать и уделяет большое внимание атаке. Этот результат является следствием упорного труда и тренировок. У нас достаточно вариантов для продвижения мяча, а индивидуальное мастерство футболистов позволяет постоянно совершенствовать нашу игру в нападении. Но мне немного жаль защитников, ведь основное внимание болельщиков обычно сосредоточено на эффектных голах и комбинациях, тогда как дисциплинированная игра в обороне не менее важна. Взаимодействие защитников, их страхование друг друга и правильное перемещение - это ключевые моменты, на которые больше обращают внимание тренеры и специалисты, а болельщикам интереснее наблюдать за зрелищными моментами в атаке.

- Замены были направлены на подготовку к предстоящей еврокубковой игре с "Баварией" U-19?

- Иногда мы с тренерским штабом шутим, что планируем одно, а получается несколько иное. Сегодня сложилось так, что мы дали возможность отдохнуть футболистам, которые обычно получают больше игрового времени, и предоставили шанс тем, кто имеет меньше минут на поле, - объяснил Белик.