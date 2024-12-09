Полузащитник Динамо U-19: У нас перед каждым матчем стоит задача побеждать

Полузащитник юношеской команды "Динамо" U-19 Даниил Ищенко прокомментировал крупную победу над "Александрией" со счетом 4:1.

- Как можете оценить сегодняшнюю игру и первый круг юношеского первенства в целом?

- Мы не разделяем игры на первый и второй круг. Перед каждым матчем стоит задача побеждать. В течение целой недели мы готовились, настраивались. К сожалению, в прошлом матче мы потеряли очки, поэтому сегодня было очень важно победить. Считаю, этот успех вполне закономерен.

- В первом тайме вы вели со счетом 2:0, затем воздушная прервала игру, а после нее соперник забил мяч. Можно ли сказать, что пауза лучше повлияла на "Александрию"?

- Думаю, да, тревога немного сбила нас с темпа, мы вышли на поле менее настроенными, чем до нее, пропустили мяч. Но в перерыве внесли определенные коррективы, и во втором тайме довели поединок до победы.

- Было много борьбы в середине поля, вам удавалось перехватывать и бороться почти все мячи, поэтому можете поставить себе высокую оценку?

- Я не люблю оценивать свою игру, поэтому лучше об этом спросить у тренеров. Скажу лишь, что мы готовились, понимали, что будет много борьбы. Осознавали, кто выиграет борьбу, тот и победит в матче. Поэтому было очень важно выиграть центр поля, считаю, это удалось. Конечно, доволен, главное, что команда победила.

- Следующий матч - против "2 Коррика" в Юношеской Лиге УЕФА, как команда будет готовиться к нему, учитывая, что первый поединок завершился вашей победой со счетом 5:0?

- Нам тренеры сказали забыть первую игру и не смотреть на результат. Едем на второй матч к ним в гости также побеждать.

- Год подходит к концу, какие итоги можете подвести? Прогрессировала ли команда? Все ли удавалось?

- Наверное, удавалось не все, ведь в некоторых матчах мы теряли очки, хотя играли лучше соперника. Но у нас еще после зимней паузы есть впереди второй круг, поэтому будем готовиться и работать.