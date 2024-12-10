Шахтер U-19 – Бавария U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской лиги УЕФА

Во вторник, 10 декабря "Шахтер" U-19 примет "Баварию" U-19 в 6-м туре Юношеской лиги УЕФА.

Дончане занимают 8-е место, набрав 10 очков. Подопечные Алексея Белика уже гарантировали себе участие в плей-офф турнира.

Юношеская команда мюнхенцев имеет в своем активе 7 пунктов и идет на 22-м месте. На их счету 2 победы, 1 ничья и 2 поражения.

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Начало - в 13:00 по Киеву. Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть в приложении FC Shakhtar и на официальном сайте клуба.

Юношеская лига УЕФА, 6-й тур основного этапа

10.12.2024

Гельзенкирхен, "Паркштадион"

Шахтер U-19 13:00 Бавария U-19

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>