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"Играет как и все. Фамилии недостаточно". Шуховцев высказался о перспективах Суркиса-младшего

U-19

Со временем станет лучше понятно

"Играет как и все. Фамилии недостаточно". Шуховцев высказался о перспективах Суркиса-младшего

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Известный украинский голкипер Игорь Шуховцев оценил уровень вратаря юношеской команды "Динамо" U-19 Вячеслава Суркиса.

- В "Динамо" и сборной U-19 у нас есть вратарь Вячеслав Суркис, сын президента клуба. Уже 11 игр за сборные разного возраста, капитан и основной вратарь в "Динамо" U-19. Видели его в деле?

- Немного. Я знаком с Виталием Цыганковым, тренером вратарей академии "Динамо". Он с ним работал.

Парень играет, как и все вратари - ошибается, спасает. Нужно время, увидим, раскроется или нет. Чтобы играть недостаточно иметь фамилию Суркис. Наверное, он работает над собой.

Видел его в сборных. Он играет на уровне. Есть реакция, играет ногами. Через год-полтора, думаю, будет намного лучше понятна его перспектива, - сказал Шуховцев.

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Игорь Шуховцев Динамо U19 (Киев) вратарь Вячеслав Суркис
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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