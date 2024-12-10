"Играет как и все. Фамилии недостаточно". Шуховцев высказался о перспективах Суркиса-младшего
Со временем станет лучше понятно
Фото: ФК Динамо Київ
Известный украинский голкипер Игорь Шуховцев оценил уровень вратаря юношеской команды "Динамо" U-19 Вячеслава Суркиса.
- В "Динамо" и сборной U-19 у нас есть вратарь Вячеслав Суркис, сын президента клуба. Уже 11 игр за сборные разного возраста, капитан и основной вратарь в "Динамо" U-19. Видели его в деле?
- Немного. Я знаком с Виталием Цыганковым, тренером вратарей академии "Динамо". Он с ним работал.
Парень играет, как и все вратари - ошибается, спасает. Нужно время, увидим, раскроется или нет. Чтобы играть недостаточно иметь фамилию Суркис. Наверное, он работает над собой.
Видел его в сборных. Он играет на уровне. Есть реакция, играет ногами. Через год-полтора, думаю, будет намного лучше понятна его перспектива, - сказал Шуховцев.
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