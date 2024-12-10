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Шахтер U-19 огласил стартовый состав на матч с Баварией U-19

U-19

Начало - в 13:00

Шахтер U-19 огласил стартовый состав на матч с Баварией U-19

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Во вторник, 10 декабря "Шахтер" U-19 примет "Баварию" U-19 в 6-м туре Юношеской лиги УЕФА. Главный тренер "горняков" Алексей Белик определился со стартовым составом на игру.

"Шахтер" U-19: Баглай, Дрозд, Гарабажий, Башмарин, Огарков, Бундаш, Тютюнов, Сметана, Ломага, Цуканов, Стрельчук,

Запасные: Недозимованый, Шелекета, Решетников, Онищук, Давиденко, Кострица, Середа, Петрук.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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