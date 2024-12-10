Шахтер U-19 проиграл Баварии в заключительном туре Юношеской лиги УЕФА

Сегодня, 10 декабря "Шахтер" U-19 встречался с "Баварией"U-19 в матче 6-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА. Игра завершилась поражением команды Алексея Белика со счетом 0:2.

Мюнхенцы открыли счет под занавес первого тайма, а после перерыва увеличили свое преимущество. Голы на счету Михаэля Скотта и Самуэля Унзольда.

Напомним, "Шахтер" U-19 уже гарантировал себе участие в плей-офф турнира. "Юноши" горняков набрали десять очков и заняли десятое место среди 36 команд.

Фото: Михайло Лозовий / UA-Футбол