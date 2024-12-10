Шахтер U-19 проиграл Баварии в заключительном туре Юношеской лиги УЕФА
Команда Белика уже гарантировала себе участие в плей-офф турнира
Фото: Михайло Лозовий / UA-Футбол
Сегодня, 10 декабря "Шахтер" U-19 встречался с "Баварией"U-19 в матче 6-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА. Игра завершилась поражением команды Алексея Белика со счетом 0:2.
Мюнхенцы открыли счет под занавес первого тайма, а после перерыва увеличили свое преимущество. Голы на счету Михаэля Скотта и Самуэля Унзольда.
Напомним, "Шахтер" U-19 уже гарантировал себе участие в плей-офф турнира. "Юноши" горняков набрали десять очков и заняли десятое место среди 36 команд.
Фото: Михайло Лозовий / UA-Футбол
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024
- Зеленский отреагировал на предложение мобилизировать с 18 лет
- УЕФА низко оценил работу украинского арбитра на матче Лиги чемпионов
- Шахтер U-19 огласил стартовый состав на матч с Баварией U-19
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000