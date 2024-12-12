"Выполнили план на игру". Тренер Динамо U-19 - о победе в ответном матче ЮЛЧ
Киевская команда во второй раз одолела соперника из Косово
Фото: ФК Динамо Київ
Старший тренер "Динамо" U19 Игорь Костюк прокомментировал выездную победу над "2 Коррику" (4:1) в ответном матче 3-го раунда Юношеской Лиги УЕФА.
"Сегодня, как и в первом матче, была содержательная игра, создавали очень много моментов. И, в принципе, выполняли тот план, который мы выбрали - в частности, быстро перемещали мяч по полю.
Команда агрессивно играла, но мы успевали за счет быстрого перемещения мяча разворачивать с фланга на фланг, выходить в атаки, за счет чего забили свои мячи. В первом тайме имели еще несколько голевых моментов, которые могли реализовывать, и после перерыва довели игру до победы и прошли дальше в следующий раунд.
Перед игрой настраивали футболистов, предостерегали, что не нужно смотреть на счет, поскольку команда у соперника довольно неприятная, агрессивная, есть исполнители, которые заслуживают внимания. Я рад, что ребята прислушались и выполнили то, о чем мы договаривались", - приводит слова Костюка клубная пресс-служба.
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