Когда в основу? Нападающий Динамо стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины U19
Обогнал Ваната
Фото: ФК Динамо Київ
Нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко стал лучшим бомбардиром в истории юношеского чемпионата Украины (U19). Ему удалось забить 38 голов.
Пономаренко опередил другого нападающего "Динамо" Владислава Ваната, который отметился 36-ю голами в чемпионате Украины среди команд U19.
Лучшие бомбардиры чемпионата Украины U19 (2012-2024):
1. Матвей Пономаренко ("Динамо") - 38 голов
2. Владислав Ванат ("Динамо") - 36
3. Евгений Исаенко ("Динамо") - 34
3. Дмитрий Кремчанин ("Динамо") - 34
5. Артур Миранян ("Шахтер") - 33
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Лекарь (село Дарниця)
15.12.2024 в 19:42
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