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Когда в основу? Нападающий Динамо стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины U19

U-19

Обогнал Ваната

Когда в основу? Нападающий Динамо стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины U19

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко стал лучшим бомбардиром в истории юношеского чемпионата Украины (U19). Ему удалось забить 38 голов.

Пономаренко опередил другого нападающего "Динамо" Владислава Ваната, который отметился 36-ю голами в чемпионате Украины среди команд U19.

Лучшие бомбардиры чемпионата Украины U19 (2012-2024):

1. Матвей Пономаренко ("Динамо") - 38 голов

2. Владислав Ванат ("Динамо") - 36

3. Евгений Исаенко ("Динамо") - 34

3. Дмитрий Кремчанин ("Динамо") - 34

5. Артур Миранян ("Шахтер") - 33

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Чемпионат U-19 Динамо (Киев) Матвей Пономаренко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
15.12.2024 в 19:42
З цих пятьох, крім Ванату, ніхто навіть близько до основи не підійшов. Хз, може Пономаренку і пощастить
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Комментарии 3
Лекарь (село Дарниця)
15.12.2024 в 19:42
З цих пятьох, крім Ванату, ніхто навіть близько до основи не підійшов. Хз, може Пономаренку і пощастить
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elektrikfan (Энергодар)
15.12.2024 в 20:23
"З цих пятьох..." Між іншим, Пономаренко і Кремчанін зараз в команді разом грають.
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Лекарь (село Дарниця)
15.12.2024 в 20:34
Дякую. Не слідкую за молодіжними командами ДК, окрім випадків, коли не підсунуть інформацію під ніс.
 
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