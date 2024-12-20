Шахтер и Динамо узнают соперников. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевки 1/16 финала ЮЛУ
Жеребьевка Юношеской лиги УЕФА ⋇ Cмотреть онлайн ⋇ 20.12.2024 ⋇ Футбол на UA-Футбол
uefa.com
20 декабря в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Начало процедуры – в 13:00 по киевскому времени.
Следует отметить, что на этой стадии турнира примут участие два украинских клуба: "Шахтер" U-19 и "Динамо" U-19.
Потенциальные соперники для "Шахтера" (несеянные):
- АЗ (Нидерланды), "Академия Пушкаша" (Венгрия), "Хоффенхайм" (Германия), "Митьюлланд" (Дания), "Бетис" (Испания), "Локомотива" Загреб (Хорватия), "Олимпиакос" (Греция), " Рапид" (Австрия), "Трабзонспор" (Турция).
Потенциальные соперники для "Динамо" (сеянные):
- "Аталанта" (Италия), "Атлетико" (Испания), Бенфика (Португалия), Ювентус (Италия), Манчестер Сити (Англия), Жирона (Испания), Бавария (Германия), Астон Вилла (Англия), Штурм (Австрия).
Прямую видеотрансляцию жеребьевки можно посмотреть на Megogo Футбол 1.
Трансляція жеребкування 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФАСмотреть трансляцию
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Анатолійович (Ковель )
20.12.2024 в 12:36
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