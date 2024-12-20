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Шахтер и Динамо узнали соперников. Результаты жеребьевки 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

U-19

Представители Германии и Италии

Шахтер и Динамо узнали соперников. Результаты жеребьевки 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

Фото: ФК Динамо Київ

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

20 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Своих соперников, в частности, узнали два украинских клуба. "Шахтер" U-19 сыграет на выезде против "Хоффенхайма", "Динамо" U-19 - дома с "Аталантой".

Другие результаты:

  • "Интер" - "Лилль"
  • "Спортинг" - "Монако"
  • "Зальцбург" - "Селтик"
  • "Барселона" - "Динамо" Загреб
  • "Штутгарт" - "Ливерпуль"
  • "Реал" Мадрид - "Боруссия" Дортмунд
  • "Рапид" - "Атлетико"
  • АЗ Алкмаар - "Бенфика"
  • "Трабзонспор" - "Ювентус"
  • "Мидтьюлланд" - "Манчестер Сити"
  • "Бетис" - "Бавария"
  • "Олимпиакос" - "Жирона"
  • "Академия Пушкаша" - "Астон Вилла"
  • "Локомотива" Загреб - "Штутгарт"

Одноматчевые противостояния состоятся 11/12 февраля 2025 года. Даты и время начала игр будет объявлено до 7 января.

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