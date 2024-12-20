Шахтер и Динамо узнали соперников. Результаты жеребьевки 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

20 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Своих соперников, в частности, узнали два украинских клуба. "Шахтер" U-19 сыграет на выезде против "Хоффенхайма", "Динамо" U-19 - дома с "Аталантой".

Другие результаты:

"Интер" - "Лилль"

"Спортинг" - "Монако"

"Зальцбург" - "Селтик"

"Барселона" - "Динамо" Загреб

"Штутгарт" - "Ливерпуль"

"Реал" Мадрид - "Боруссия" Дортмунд

"Рапид" - "Атлетико"

АЗ Алкмаар - "Бенфика"

"Трабзонспор" - "Ювентус"

"Мидтьюлланд" - "Манчестер Сити"

"Бетис" - "Бавария"

"Олимпиакос" - "Жирона"

"Академия Пушкаша" - "Астон Вилла"

"Локомотива" Загреб - "Штутгарт"

Одноматчевые противостояния состоятся 11/12 февраля 2025 года. Даты и время начала игр будет объявлено до 7 января.