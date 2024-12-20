Шахтер и Динамо узнали соперников. Результаты жеребьевки 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
Представители Германии и Италии
Фото: ФК Динамо Київ
20 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.
Своих соперников, в частности, узнали два украинских клуба. "Шахтер" U-19 сыграет на выезде против "Хоффенхайма", "Динамо" U-19 - дома с "Аталантой".
Другие результаты:
- "Интер" - "Лилль"
- "Спортинг" - "Монако"
- "Зальцбург" - "Селтик"
- "Барселона" - "Динамо" Загреб
- "Штутгарт" - "Ливерпуль"
- "Реал" Мадрид - "Боруссия" Дортмунд
- "Рапид" - "Атлетико"
- АЗ Алкмаар - "Бенфика"
- "Трабзонспор" - "Ювентус"
- "Мидтьюлланд" - "Манчестер Сити"
- "Бетис" - "Бавария"
- "Олимпиакос" - "Жирона"
- "Академия Пушкаша" - "Астон Вилла"
- "Локомотива" Загреб - "Штутгарт"
Одноматчевые противостояния состоятся 11/12 февраля 2025 года. Даты и время начала игр будет объявлено до 7 января.
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