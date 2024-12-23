Тренер из академии Руха возглавил юношескую команду Левого Берега
Андрей Гаврюшов возглавил команду U-19
Фото: ФК Лівий Берег
Андрей Гаврюшов стал новым старшим тренером "Левого Берега" U-19, выступающего в юношеском чемпионате под эгидой УПЛ. Об этом сообщает официальный сайт "аистов".
47-летний специалист сменил на этой должности Павла Кикотя, который перешел на работу заместителя руководителя Академии ФК "Левый Берег".
Имя Гаврюшова известно в украинском футболе. Он из Днепра, является воспитанником известной школы "Днепр-75". Карьеру игрока начал в "Металлурге" из Новомосковска, затем успешно защищал цвета "Александрии", винницкой "Нивы", алчевской "Стали", донецкого "Металлурга" и луганской "Зари". Завершил активные выступления в 33-летнем возрасте в александрийском клубе, где и начал тренерскую карьеру. В общем защитник Гаврюшов провел 313 матчей и отметился пятью результативными "выстрелами".
До недавнего времени Андрей Гаврюшов работал в Академии львовского "Руха", возглавлял команду U-16 (игроки 2008 года рождения). По итогам сезона 2023/24 его подопечные завоевали бронзовые награды ДЮФЛ.
Популярное сейчас
- Защитник Динамо продолжит карьеру в другом клубе УПЛ
- "Я закончу войну в Украине". Трамп сделал заявление относительно встречи с Путиным
- Два результативных действия Довбыка, успешные матчи Забарного и Миколенко в АПЛ. Главные новости за 22 декабря
- Шахтер и Динамо узнали соперников. Результаты жеребьевки 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели