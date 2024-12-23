Тренер из академии Руха возглавил юношескую команду Левого Берега

Андрей Гаврюшов стал новым старшим тренером "Левого Берега" U-19, выступающего в юношеском чемпионате под эгидой УПЛ. Об этом сообщает официальный сайт "аистов".

47-летний специалист сменил на этой должности Павла Кикотя, который перешел на работу заместителя руководителя Академии ФК "Левый Берег".

Имя Гаврюшова известно в украинском футболе. Он из Днепра, является воспитанником известной школы "Днепр-75". Карьеру игрока начал в "Металлурге" из Новомосковска, затем успешно защищал цвета "Александрии", винницкой "Нивы", алчевской "Стали", донецкого "Металлурга" и луганской "Зари". Завершил активные выступления в 33-летнем возрасте в александрийском клубе, где и начал тренерскую карьеру. В общем защитник Гаврюшов провел 313 матчей и отметился пятью результативными "выстрелами".

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До недавнего времени Андрей Гаврюшов работал в Академии львовского "Руха", возглавлял команду U-16 (игроки 2008 года рождения). По итогам сезона 2023/24 его подопечные завоевали бронзовые награды ДЮФЛ.