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Голодюк: Так как следят за молодежью в Карпатах, так не делают ни в одном другом клубе

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Голодюк: Так как следят за молодежью в Карпатах, так не делают ни в одном другом клубе

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Старший тренер "Карпат" U-19 Олег Голодюк рассказал о развитии молодежи во львовском клубе.

"Усиление для основной команды? У нас есть много перспективных игроков. Их дальнейшая карьера во многом зависит от работы нашего тренерского штаба. Уверенно могу сказать, что каждый игрок получит свой шанс. Как только они будут готовы к взрослому футболу мы будем активно привлекать их к первой команде. Каждый игрок является достаточно перспективным. Так как следят за молодежью в "Карпатах", так не делают ни в одном другом клубе.

Тренерский стиль? Мы применяем к игрокам более демократичный подход. Если игрок не готов выполнять требования, то никакими криками этого не достичь. Нужно создать такой коллектив, в котором игроки сами будут стремиться развиваться. У наших ребят это желание невероятное. Если рассматривать наши матчи, то они были в основном на хорошем уровне. Но должен отметить, что мы плохо выглядели против "Вереса" и против "Колоса". Нам есть над чем работать", - заявил Голодюк на пресс-конференции.

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Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Александр Бураков
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