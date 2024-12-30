Тренер Шахтера U-19 озвучил цели команды на вторую часть сезона

Главный тренер "Шахтера" U-19 Алексей Белик прокомментировал выступления своей команды в первой части сезона.

- "Шахтер" U-19 завершил первый круг чемпионата единоличным лидером, опередил ближайшего преследователя на 5 баллов, вышел в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Довольны ли результатами?

- Да, очень доволен! В принципе, все, что мы запланировали, начиная с летних сборов и завершая последней игрой года, мы выполнили. Это промежуточный результат, и он действительно очень хороший. Надеюсь, сможем продолжить работать в таком же ритме во второй части сезона. В Юношеской лиге УЕФА мы вышли в 1/16 финала, а во внутреннем чемпионате лишь в одном матче, где нам немного не повезло, сыграли вничью. Считаю, это очень хороший результат.

- Осеннюю часть сезона можно считать одним из самых сложных периодов для вашей команды, ведь у "Шахтера" U-19 был насыщенный календарь матчей и мало времени на восстановление из-за длительных переездов. Как такие нагрузки влияют на молодежь и как удается с этим справляться?

- Понятно, что переезды и нагрузки влияют на молодой организм, однако есть преимущества: такие обстоятельства формируют характер, помогают быстрее взрослеть, а футболисты лучше понимают, с чем им придется столкнуться во взрослом футболе. Что касается того, как мы справляемся с этими вызовами, то тренерский штаб сосредотачивается на формировании надлежащей дисциплины и положительной атмосферы в команде. Наша главная задача - объединить футболистов общей целью побеждать в каждом матче. Когда команда сплоченная и все работают ради одной цели, преодолевать сложности значительно проще.

- В этом году Юношеская лига УЕФА стартовала в новом формате - понравился ли он вам? И какую роль этот турнир играет в развитии футболистов?

- Мне понравился новый формат, и не только потому, что мы вышли в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Нравится то, что сложно что-то спрогнозировать, теперь ты должен не только выходить на поле с целью победить, но и думать о разнице забитых и пропущенных мячей. Это заставляет играть более сконцентрировано, ведь каждый гол имеет значение. При предыдущем формате топовые команды за несколько туров до завершения группового этапа уже понимали турнирную ситуацию, а теперь все гораздо сложнее, нет времени на просчеты - нужно выкладываться на максимум в каждом матче. Ярким примером является наша последняя игра с "Баварией" U-19: мы уступили 0:2, и они обошли нас в таблице при одинаковом количестве очков. Если бы счет был 0:1, мы бы остались впереди. Такие нюансы заставляют действовать на пределе возможностей. Преимуществом нового формата является то, что команды играют с шестью разными соперниками, что дает молодым футболистам возможность противостоять оппонентам с разными стилями игры. Это является неоценимым опытом, который в определенной степени помогает сократить расстояние между юношеским и взрослым футболом благодаря Юношеской лиге УЕФА

- Какие цели ставите перед командой во второй части сезона?

- Относительно целей трудно дать однозначный ответ. Для их формирования есть много факторов, которые позволяют понять, к чему стремиться. Если нам удастся сохранить команду, которая выступала в первой части сезона, мы, безусловно, будем стремиться получить чемпионство во внутреннем чемпионате и пройти "Хоффенхайм" U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Однако, если состав команды претерпит изменения, это не значит, что мы остановимся или перестанем работать. Наоборот, приложим максимум усилий для достижения необходимого результата. "Шахтер" всегда стремится к самым высоким целям, но пока еще рано формулировать четкие задачи. Они будут определены во время учебно-тренировочных сборов и накануне матча Юношеской лиги УЕФА с "Хоффенхаймом" U-19. На формирование целей влияют немало факторов, таких как изменение состава или непредсказуемые травмы, которые сказываются на рисунке игры. Впрочем, следует понимать, что главной задачей юношеской команды "Шахтера" остается воспитание молодых талантов, которые в будущем смогут пополнить состав первой команды, - приводит слова Белика официальный сайт дончан.