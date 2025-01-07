Вслед за первой командой. Шахтер U-19 вышел из отпуска
Юношеская команда возвращается к работе
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Во вторник, 7 января, юношеская команда "Шахтера" U-19 вышла из отпуска. В течение 3 дней футболисты в подгруппах будут проходить плановый медосмотр и беговые тесты на газоанализаторе для проверки функциональной готовности.
До 11 января коллектив под руководством Алексея Белика сосредоточится на беговой работе в аэробном режиме на базе Академии в Счастливом, а после отправится в Турцию на учебно-тренировочный сбор, где будет целенаправленно готовиться к выездному матчу плей-офф Юношеской лиги УЕФА с немецким "Хоффенхаймом" U-19 и второму кругу чемпионата.
Также добавим, что "Шахтер" U-19 лидирует в турнирной таблице юношеского первенства. Отрыв от ближайшего преследователя "Динамо" U-19 составляет 5 баллов.
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