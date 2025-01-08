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Украинец попал в список футболистов Юношеской ЛЧ, которые чаще других пробивают по воротам

U-19
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Поведение настоящего форварда

Украинец попал в список футболистов Юношеской ЛЧ, которые чаще других пробивают по воротам

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

18-летний нападающий "Динамо" U-19 Матвей Пономаренко нанес 26 ударов в четырех матчах Молодежной лиги чемпионов. Это лучший показатель в турнире, как и у его сверстника из "Аталанты" Лоренцо Риччо.

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Также в топ-5 вошли Омар Ханне ("Атлетико", 24), Даниэль Яньес ("Реал Мадрид Кастилья", 22) и Кайе Фуро ("Брюгге", 22).

Матвей проводит дебютный сезон в ЮЛЧ. В его активе 7 голов и один ассист. Таким образом он принял участие в восьми из 13-ти результативных атак юношей из "Динамо".

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Источник:
UEFA Youth League
Опубликовал: Александр Симченко
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