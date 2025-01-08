Украинец попал в список футболистов Юношеской ЛЧ, которые чаще других пробивают по воротам

18-летний нападающий "Динамо" U-19 Матвей Пономаренко нанес 26 ударов в четырех матчах Молодежной лиги чемпионов. Это лучший показатель в турнире, как и у его сверстника из "Аталанты" Лоренцо Риччо.

Также в топ-5 вошли Омар Ханне ("Атлетико", 24), Даниэль Яньес ("Реал Мадрид Кастилья", 22) и Кайе Фуро ("Брюгге", 22).

Матвей проводит дебютный сезон в ЮЛЧ. В его активе 7 голов и один ассист. Таким образом он принял участие в восьми из 13-ти результативных атак юношей из "Динамо".