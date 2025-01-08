Украинец попал в список футболистов Юношеской ЛЧ, которые чаще других пробивают по воротам
Поведение настоящего форварда
Фото: ФК Динамо Київ
18-летний нападающий "Динамо" U-19 Матвей Пономаренко нанес 26 ударов в четырех матчах Молодежной лиги чемпионов. Это лучший показатель в турнире, как и у его сверстника из "Аталанты" Лоренцо Риччо.
Читайте такжеБуряк: Михавко и Пономаренко – будущее не только Динамо, но и надеюсь, всего украинского футбола
Также в топ-5 вошли Омар Ханне ("Атлетико", 24), Даниэль Яньес ("Реал Мадрид Кастилья", 22) и Кайе Фуро ("Брюгге", 22).
Матвей проводит дебютный сезон в ЮЛЧ. В его активе 7 голов и один ассист. Таким образом он принял участие в восьми из 13-ти результативных атак юношей из "Динамо".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UEFA Youth League
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер договорился с Ворсклой по трансферу Крупского. Известна сумма
- Юрген Клопп в феврале посетит Украину, - СМИ
- Илон Маск хочет купить Ливерпуль
- Вслед за первой командой. Шахтер U-19 вышел из отпуска
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000