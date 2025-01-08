Тютюнов: Цель Шахтера U-19 – пройти как можно дальше в Юношеской лиге УЕФА
Юношеская команда горняков вышла из отпуска
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" U-19 Владислав Тютюнов рассказал, как провел отпуск.
- Новогодние праздники прошли в семейном кругу. Возвращаюсь к работе после отпуска в отличном настроении и с нетерпением жду, когда снова выйду на футбольное поле.
- Как оцениваешь свое физическое состояние после отдыха и успел ли восстановиться перед началом второй части сезона?
- Считаю, что нахожусь в хорошем физическом состоянии, ведь в отпуске почти ежедневно посещал тренажерный зал и выполнял беговую программу, которую прислал тренерский штаб. Также проводил время в кругу семьи и друзей, поэтому времени на восстановление было достаточно.
- Какие цели ставишь себе во второй части сезона и чего ждешь от сборов?
- Ожидания от сборов только положительные, и я понимаю, что в начале много внимания будет уделяться беговой работе для восстановления надлежащей физической формы. Цели ставлю себе только самые высокие - пройти как можно дальше в Юношеской лиге УЕФА и, конечно, получить чемпионство в юношеском первенстве. Если говорить об индивидуальных задачах, то хочу улучшить собственную результативность, ведь хочу забивать и ассистировать в каждой игре, а также совершенствовать защитные навыки, - рассказал Тютюнов.
Популярное сейчас
- Поражение Арсенала, новый владелец для Ливерпуля, Шахтер покупает Крупского, Клопп в Украине. Главные новости за 7 января
- Известны оценки Зинченко за матч против Ньюкасла в Кубке Лиги
- Официально известно, сколько Винисиус пропустит из-за дисквалифиции
- Молодой вингер Динамо заинтересовал украинские и зарубежные клубы
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025