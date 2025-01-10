Тренер Динамо U-19 - о жеребьевке Юношеской лиги УЕФА: Нам выпал достойный соперник

Старший тренер "Динамо" U19 Игорь Костюк рассказал о ближайших планах юношеской команды "бело-синих".

- 12 января собираемся после отпуска, в следующие два дня двумя группами проходим медосмотр, тренируемся в Киеве, а уже 16-го числа выезжаем на тренировочный сбор в Турцию. Там будем готовиться к матчу плей-офф Юношеской Лиги УЕФА с "Аталантой", который состоится 11 февраля в Манавгате на поле Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi.

- Планируются ли какие-то кадровые изменения в команде?

- Информация будет уже по факту, как мы соберемся все вместе. Пока ничего сказать не могу. Сейчас ведутся определенные переговоры, есть позиции, которые нуждаются в усилении, к тому же часть игроков поехали на сборы с первой командой. Единственное, что сейчас могу сказать наверняка, - к нам вернулся форвард Федор Задорожный, который выступал на правах аренды за "Зарю".

- Учитывая, что матч с "Аталантой" состоится 11 февраля, будут ли вноситься какие-то изменения в тренировочный процесс при подготовке к возобновлению сезона?

- Мы будем целенаправленно готовиться к этой игре, также под уровень будущего соперника по Юношеской Лиге УЕФА подбираются оппоненты по контрольным матчам - в частности, мы сыграем спарринги против взрослых команд из ряда европейских чемпионатов.

- В целом какой была ваша реакция на жеребьевку? Что думаете о будущем сопернике по Юношеской Лиге УЕФА?

- Из всех возможных вариантов нам выпал самый интересный соперник, поскольку школа "Аталанты" считается одной из сильнейших не только в Италии, но и по всей Европе. Знаю по собственному опыту, а также по отзывам тренеров, которые ездят на международные турниры, то всегда, когда в соревнованиях принимали участие команды "Аталанты" разных возрастных категорий, то они всегда демонстрировали высокий уровень подготовки и против них всегда было трудно играть.

В то же время, всегда с сильным соперником интересно играть, противостоять и в физическом, и в тактическом плане. Это достойный соперник, в поединке с которым будет интересно проявить себя и одержать победу, - рассказал Костюк.