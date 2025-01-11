Боятся? Белик пожаловался, что многие команды не хотят играть спарринги с Шахтером U19

Главный тренер "Шахтера" U19 Алексей Белик сообщил, что возникли проблемы с поиском достойных спарринг-партнеров на зимних тренировочных сборах.

"Предварительно нас ожидает восемь спаррингов в течение этого сбора. Известно, что это преимущественно молодежные команды и взрослые, которые, вероятно, будут играть вторым составом. Понятно, что не все взрослые профессиональные команды хотят играть с юношами "Шахтера" - то ли из-за опасений, что они не найдут достойного сопротивления, то ли из-за того, что мы, возможно, победим их. Будет восемь спаррингов, и все футболисты будут получать игровое время, но ближе к встрече с "Хоффенхаймом" U-19 будем наигрывать основной состав и тех, кто выиграет конкуренцию", - сказал Белик.