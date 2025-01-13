Пономаренко – лучший бомбардир в истории чемпионата U-19

В 17-м туре украинского первенства до 19 лет Матвей Пономаренко оформил дубль в матче с "Вересом". Теперь у него 38 голов в турнире и он вышел на чистое первое место соответствующего рейтинга, опередив Владислава Ваната (36, 2019-2021).

Читайте также Пономаренко поделился впечатлениями от поставленного рекорда в чемпионате U19

Третью строчку также делят динамовцы – Евгений Исаенко (34, 2018-2019) и Дмитрий Кремчанин, ныне выступающий вместе с Матвеем в коллективе (34).

Топ-5 замыкает воспитанник "Шахтера" Артур Миранян (33, 2013-2014). Далее расположились Артем Дудик ("Волынь", 32, 2014-2016), Михаил Плохотнюк ("Черноморец", 31, 2016-2018), Руслан Непейпиев ("Рух", 2021-2023, 27), Владислав Порогелый ("Шахтер", 27, 2020-2023) и Кирилл Попов ("Динамо", 26, 2020-2022).