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Пономаренко – лучший бомбардир в истории чемпионата U-19

U-19
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Пономаренко – лучший бомбардир в истории чемпионата U-19

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

В 17-м туре украинского первенства до 19 лет Матвей Пономаренко оформил дубль в матче с "Вересом". Теперь у него 38 голов в турнире и он вышел на чистое первое место соответствующего рейтинга, опередив Владислава Ваната (36, 2019-2021).

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Третью строчку также делят динамовцы – Евгений Исаенко (34, 2018-2019) и Дмитрий Кремчанин, ныне выступающий вместе с Матвеем в коллективе (34).

Топ-5 замыкает воспитанник "Шахтера" Артур Миранян (33, 2013-2014). Далее расположились Артем Дудик ("Волынь", 32, 2014-2016), Михаил Плохотнюк ("Черноморец", 31, 2016-2018), Руслан Непейпиев ("Рух", 2021-2023, 27), Владислав Порогелый ("Шахтер", 27, 2020-2023) и Кирилл Попов ("Динамо", 26, 2020-2022).

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Симченко
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