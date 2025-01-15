Ворскла назвала имя нового тренера юношеской команды
Этот же тренерский штаб будет вести и "Ворсклу-2"
Фото: ФК Ворскла
Юношеская команда "Ворсклы" U-19 получила нового старшего тренера. Им стал Вячеслав Нивинский, сообщает официальный сайт клуба.
Нивинский - известный украинский футболист и тренер, который ранее работал в тренерском штабе Сергея Долганского в главной команде "бело-зеленых".
Помогать новому наставнику молодежи будет Павел Ребенок, Олег Моргун (тренер вратарей) и аналитик Андрей Колесник. Этот же тренерский штаб будет вести и "Ворсклу-2" в соревнованиях группы Б Второй лиги.
В ближайшие дни футболисты будут проводить так называемые втягивающие тренировки, параллельно проходя углубленный медосмотр.
Напомним, бывшим наставником "Ворсклы" U-19 и "Ворсклы-2" была Ия Андрущак. Теперь она работает в женской команде "Ворсклы".
Популярное сейчас
- Забарный и Ярмолюк получили оценки от статистических порталов за матчи 21-го тура АПЛ
- Хавбек Динамо тренируется с командой U-19 и ищет себе новый клуб
- Что случилось? Трубин не попал в старт Бенфики на официальный матч
- Пономаренко – лучший бомбардир в истории чемпионата U-19
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки