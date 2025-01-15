Ворскла назвала имя нового тренера юношеской команды

Юношеская команда "Ворсклы" U-19 получила нового старшего тренера. Им стал Вячеслав Нивинский, сообщает официальный сайт клуба.

Нивинский - известный украинский футболист и тренер, который ранее работал в тренерском штабе Сергея Долганского в главной команде "бело-зеленых".

Помогать новому наставнику молодежи будет Павел Ребенок, Олег Моргун (тренер вратарей) и аналитик Андрей Колесник. Этот же тренерский штаб будет вести и "Ворсклу-2" в соревнованиях группы Б Второй лиги.

В ближайшие дни футболисты будут проводить так называемые втягивающие тренировки, параллельно проходя углубленный медосмотр.

Напомним, бывшим наставником "Ворсклы" U-19 и "Ворсклы-2" была Ия Андрущак. Теперь она работает в женской команде "Ворсклы".