Шахтер U-19 отменил спарринг с юношеской сборной - они ранее играли с россиянами

"Шахтер" отменил спарринг команды U-19 против сборной Таджикистана U-17 на сборах в Турции.

Как сообщает Tribuna.com со ссылкой на клуб, причиной стал матч, ранее проведенный соперником против россиян. "Горняки" отказались от товарищеской игры, узнав об этом.

В 2023 году юниорская сборная Таджикистана участвовала в Турнире развития в Беларуси, где противостояла команде России U-16.

Ранее сообщалось, что игроки "Шахтера U-19" Егор Князев и Антон Демченко находятся на просмотре в "Ингульце".