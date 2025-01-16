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Шахтер U-19 отменил спарринг с юношеской сборной - они ранее играли с россиянами

U-19

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Шахтер U-19 отменил спарринг с юношеской сборной - они ранее играли с россиянами

shakhtar.com

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"Шахтер" отменил спарринг команды U-19 против сборной Таджикистана U-17 на сборах в Турции.

Как сообщает Tribuna.com со ссылкой на клуб, причиной стал матч, ранее проведенный соперником против россиян. "Горняки" отказались от товарищеской игры, узнав об этом.

В 2023 году юниорская сборная Таджикистана участвовала в Турнире развития в Беларуси, где противостояла команде России U-16.

Ранее сообщалось, что игроки "Шахтера U-19" Егор Князев и Антон Демченко находятся на просмотре в "Ингульце".

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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