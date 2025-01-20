Белик рассказал о том, как проходят сборы Шахтера U-19 в Турции

Главный тренер "Шахтера" U-19 Алексей Белик рассказал о работе на учебных сборах в Турции.

"Пока все идет очень хорошо, мы выполнили значительный объем работы. Некоторые игроки впервые участвуют в тренировочных сборах, поэтому для них это первый опыт с такими значительными нагрузками и большим количеством беговой работы, чем в командах U-17 или U-16. Но ребята молодцы: все, что мы предложили, они выполнили. Это нормально, ведь они прогрессируют. Сегодня мы играли с хорошим соперником, так же как и вчера, когда соревновались с агрессивной и по-спортивному жесткой командой. Подопечные хорошо справляются с нагрузками, хотя не все еще удается. Это также нормально, ведь мы фактически еще не отрабатывали атакующие действия, и поэтому немного не хватает взаимодействия во время атаки. В конце концов тот объем работы, который мы уже выполнили, станет фундаментом. Со следующей недели будем работать интенсивнее и выполнять задачи, которые будут улучшать наши действия как в атаке, так и в обороне.

Требование одно - выполнять то, что мы предлагаем футболистам, в хорошем настроении. Подчеркиваю, что не всегда настроение может быть положительным, но если его нет, футболист не должен мешать партнеру, ведь завтра ситуация может измениться. Мы одна команда, вместе работаем и идем к своей цели. Я очень доволен тем, как прошла первая неделя сборов.

На следующей неделе будем работать над физическим состоянием футболистов и больше акцентироваться на атакующих действиях, вспоминая то, что было в первом круге. Также через неделю будем концентрироваться на сопернике в Юношеской лиге УЕФА, проводя больше теоретических занятий, во время которых будем изучать сильные и слабые стороны "Хоффенхайма" U-19. Параллельно постараемся отработать материал на футбольном поле, чтобы в предстоящем матче это дало необходимый результат", - сказал Белик.