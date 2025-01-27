Шахтер U-19 проиграл в спарринге Лейпцигу U-19. Коуч горняков дал оценку матчу

Главный тренер "Шахтера" U-19 Алексей Белик прокомментировал поражение от "Лейпцига" U-19 (1:3) в контрольном матче на сборе в Турции.

- Хорошие и информативные матчи, есть над чем работать. Нужно понимать, что результат спаррингов не является первоочередным, но всегда приятно побеждать, и к этому надо стремиться. Что касается событий во время поединков, то для достижения результата нам не хватило определенных компонентов, над которыми будем работать в последующие недели, в частности командного взаимодействия, интенсивности и борьбы. В игре с "Лейпцигом" U-19, например, во многих эпизодах мы уступили в единоборствах. Выполняем большой объем работы, чтобы создавать моменты у ворот соперника, но в последней трети поля наши действия были несколько легкомысленными и недостаточно сосредоточенными. Это мешало достичь нужного результата, однако мы будем работать над этим в ближайшее время.

- "Лейпциг" U-19 является представителем молодежного чемпионата Германии, где также выступает "Хоффенхайм" U-19, следующий соперник "Шахтера" в Юношеской лиге УЕФА. Можно ли считать, что спарринг с "Лейпцигом" U-19 был определенной репетицией?

- Частично можно так сказать. Во встрече с "Кишвардой-2" больше игрового времени получили младшие исполнители и те, для кого эти сборы являются первыми в составе "Шахтера" U-19. Было интересно посмотреть, как молодежь будет справляться без помощи опытных игроков. Я доволен игрой с "Кишвардой-2", но понимаю, что есть над чем работать. Мы команда, которая должна побеждать своих соперников благодаря техническому преимуществу и слаженному взаимодействию между партнерами. Если отсутствует надлежащее качество, возникают проблемы. Для некоторых футболистов эти сборы стали первым опытом в составе "Шахтера" U-19, и они выполняют большой объем работы.

Относительно встречи с "Лейпцигом" U-19, это можно считать определенным этапом подготовки, хотя состав еще не окончательный. На его формирование влияют различные факторы, в частности нежелательные травмы. Также мы только начинаем изучать соперника и постепенно будем подбирать тактику на матч с "Хоффенхаймом" U-19. Если говорить о самой игре с "Лейпцигом" U-19, то нам не хватало качества в завершающей фазе. Однако стоит учитывать, что чемпионат для "Лейпцига" U-19 возобновляется уже 1 февраля, поэтому соперник сейчас в лучших кондициях, - сказал Белик.