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На премии Золотой талант объявили 15 лучших футболистов Украины до 19 лет

U-19
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Сразу три представителя лидера УПЛ

На премии Золотой талант объявили 15 лучших футболистов Украины до 19 лет

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

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Состоялся 12-й сезон вручения премии "Золотой талант". Защитник "Динамо" Тарас Михавко стал победителем рейтинга.

Топ-15 украинских футболистов 2005-2007 годов рождения

  • Тарас Михавко (Динамо);
  • Матвей Пономаренко (Динамо);
  • Артем Степанов (Байер);
  • Виктор Цуканов (Шахтер);
  • Максим Мельниченко (Днепр-1 / Карпаты / Полесье);
  • Артём Гусол (Колос);
  • Артур Шах (Карпаты);
Читайте такжеМихавко: Я в хороших отношениях со Слюбиком, ведь он из моих краев
  • Даниил Кревсун (Боруссия Дортмунд);
  • Даниил Ващенко (Александрия);
  • Кирилл Дегтяр (Металлист);
  • Геннадий Синчук (Металлист);
  • Рамик Гаджиев (Днепр-1 / Металлист 1925);
  • Федор Задорожный (Заря);
  • Дмитрий Годя (Верес);
  • Андрей Маткевич (Динамо).

Ранее победителями в категории до 19 лет уже не раз становились футболисты киевлян: Виктор Цыганков (2016), Виталий Миколенко (2018), Георгий Цитаишвили (2019), Илья Забарный (2020, 2021) и Назар Волошин (2022).

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Источник:
Золотий талант
Опубликовал: Александр Симченко
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