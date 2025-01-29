На премии Золотой талант объявили 15 лучших футболистов Украины до 19 лет
Сразу три представителя лидера УПЛ
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
Состоялся 12-й сезон вручения премии "Золотой талант". Защитник "Динамо" Тарас Михавко стал победителем рейтинга.
Топ-15 украинских футболистов 2005-2007 годов рождения
- Тарас Михавко (Динамо);
- Матвей Пономаренко (Динамо);
- Артем Степанов (Байер);
- Виктор Цуканов (Шахтер);
- Максим Мельниченко (Днепр-1 / Карпаты / Полесье);
- Артём Гусол (Колос);
- Артур Шах (Карпаты);
- Даниил Кревсун (Боруссия Дортмунд);
- Даниил Ващенко (Александрия);
- Кирилл Дегтяр (Металлист);
- Геннадий Синчук (Металлист);
- Рамик Гаджиев (Днепр-1 / Металлист 1925);
- Федор Задорожный (Заря);
- Дмитрий Годя (Верес);
- Андрей Маткевич (Динамо).
Ранее победителями в категории до 19 лет уже не раз становились футболисты киевлян: Виктор Цыганков (2016), Виталий Миколенко (2018), Георгий Цитаишвили (2019), Илья Забарный (2020, 2021) и Назар Волошин (2022).
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