Белик: Хоффенхайм U-19 имеет преимущество над Шахтером только из-за домашнего поля

Главный тренер юношеской команды "Шахтера" Алексей Белик подвел итоги работы на учебно-тренировочных сборах и поделился ожиданиями от противостояния с "Хоффенхаймом" U-19 в Юношеской лиге УЕФА.

- "Шахтер" U-19 завершил программу спаррингов на сборах в Турции контрольным матчем с "Брюлем". Насколько информативной оказалась эта игра и какие выводы можно сделать по итогам всех спаррингов?

- Мы уступили "Брюлю", но следует понимать, что играли против взрослой команды, где выступают уже сформированные футболисты. В поединке с "Брюлем" мы использовали фактически на 80 процентов состав, который будет противостоять "Хоффенхайму" U-19. Понравилось, что, несмотря на игру со взрослой командой, мы пытались держать мяч и были креативными. После перерыва мы провели ротацию, на поле вышли более молодые исполнители. Уступили из-за двух ошибок, но стоит понимать, что молодежи очень сложно избегать ошибок, когда играешь со взрослыми футболистами, где темп и агрессивность значительно выше тех, к которым они привыкли. До этого мы играли с юношеской сборной Словакии U-19 составом младших игроков, выступающих за "Шахтер" U-17, и победили со счетом 1:0. В целом я доволен отношением ребят к тренировочному процессу и контрольным матчам. Самая главная задача - набрать оптимальную форму, и мы ее выполнили. Футболисты во встречах со взрослыми соперниками получили информацию об интенсивности и форме, к которым следует стремиться.

- В каком физическом состоянии команда подходит к матчу Юношеской лиги УЕФА с "Хоффенхаймом" U-19? Удалось ли реализовать все запланированное во время сборов?

- Фактически всю запланированную программу мы выполнили, за исключением нескольких тренировок. Одно дело - нагружать молодых игроков, которые только отходят от юношеского футбола, и совсем другое - взрослых исполнителей. Мы не предлагали футболистам ничего экстраординарного, а выполняли тот объем работы, который необходим молодым игрокам, ведь понимаем, что их организм под большими объемами нагрузок находится в состоянии формирования. Физическое состояние команды на хорошем уровне, однако лучшей проверкой этого будет официальная встреча - матч с "Хоффенхаймом" U-19 продемонстрирует наше реальное физическое состояние.

- Можете назвать футболистов, которые продемонстрировали наибольший прогресс в течение подготовительного периода?

- Не хочу никого выделять относительно прогресса, ведь хочу верить, что вся команда прогрессирует. Впрочем, группа молодых исполнителей, для которых это первые сборы в "Шахтере" U-19, выполнила весь запланированный объем работы, и не было тех, кто подходил к занятиям с плохим настроением. Наоборот, они понимают, что выполняют тяжелую работу, которая необходима в первую очередь им. Доволен их желанием и настойчивостью. Опытные игроки с такой же преданностью выполнили весь объем предложенной программы. Что касается прогресса, то будем оценивать его по результатам официальных встреч, хотя считаю, что мы находимся в хорошем физическом состоянии, которое позволит продемонстрировать интеллектуальные и технические навыки на поле. Итоги по прогрессу будем подводить уже в конце сезона.

- Чего ожидаете от встречи с "Хоффенхаймом" U-19? Какие, по вашему мнению, сильные стороны имеет соперник?

- Вместе с тренерским штабом просмотрели несколько встреч "Хоффенхайма" U-19 и собрали много информации. Не могу утверждать, насколько они информативны, ведь их чемпионат проходит в группах по региональному делению, на мой взгляд, первый круг чемпионата у них менее конкурентоспособен, чем второй. Фактически у "Хоффенхайма" U-19 тогда был только один главный конкурент, которого они победили. После зимнего перерыва они сыграли вничью с "Гамбургом" U-19 (1:1), и могу сказать, что "Хоффенхайм" U-19 - это команда, которая играет в вертикальный футбол, уделяет внимание контратакам и демонстрирует силовой футбол. Мы готовы к такому стилю игры, однако ввязываться в такой футбол - не наш стиль, ведь мы любим играть благодаря технике, интеллекту и взаимодействию. Постараемся навязать собственную модель игры, оппонент будет предлагать свою, а по итогам встречи увидим, кто был сильнее.

- Противостояние будет состоять из одного матча. Такой формат является преимуществом или, наоборот, недостатком?

- Поскольку мы не имеем возможности сыграть в Киеве, не говоря уже о Донецке, то в принципе нет большой разницы, один матч или два. Конечно, "Хоффенхайм" U-19 имеет небольшое преимущество лишь в том, что будет играть на родном поле со своими болельщиками. Также может быть преимуществом или недостатком то, что они имели короткий отрезок игрового перерыва во внутреннем чемпионате, они уже сыграли с "Гамбургом" U-19, а сегодня встретятся с "Айнтрахтом" U-19, а мы еще не проводили официальных встреч. Условно один тренер будет считать, что официальные матчи являются преимуществом, а другой - что при отсутствии матчей у команды есть больше времени на подготовку к игре. Но это все незначительные нюансы, которые не влияют на преимущество той или иной команды. Как я уже отмечал, преимущество "Хоффенхайма" U-19 только в том, что игра на их домашнем поле.

- Что известно о кадровой ситуации команды накануне ответственной встречи?

- Есть кадровые потери из-за повреждений и вируса, который влияет на игроков, которые только набрали оптимальные кондиции. Впрочем, на каждой позиции есть хорошая конкуренция. Футболисты возвращаются к работе, однако мы не можем рисковать их здоровьем и будем принимать окончательное решение по каждому уже накануне игры с "Хоффенхаймом" U-19, - приводит слова Белика официальный сайт клуба.

Поединок 1/16 финала состоится 11 февраля.