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Стало известно, будет ли показан матч Шахтера U-19 в плей-офф Юношеской лиги УЕФА в прямом эфире

U-19

Окончательный вердикт

Стало известно, будет ли показан матч Шахтера U-19 в плей-офф Юношеской лиги УЕФА в прямом эфире

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор департамента стратегического развития и коммуникаций донецкого "Шахтера" Юрий Свиридов прокомментировал возможность трансляции матча 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА между "горняками" и "Хоффенхаймом" U-19.

"К сожалению, трансляции этого матча не будет. Причиной такого решения являются правила УЕФА, которые запрещают показ матчей в параллели с поединками Лиги чемпионов. Кроме нашей игры, под запрет трансляции также попал матч плей-офф с участием "Рапида" и "Атлетико".

Заметим, что время начала матча определяет команда-хозяин, поэтому "Хоффенхайм" решил начать игру во вторник, 11-го февраля в 19:00 по Киеву по причинам, на которые украинский клуб, к сожалению, никак не может повлиять.

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В сообщении говорится о том, что болельщики смогут посмотреть матч в записи на ютуб-канале "Шахтера".

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Шахтер (Донецк) Юношеская Лига УЕФА
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Андрей Журба
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