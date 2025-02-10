Стало известно, будет ли показан матч Шахтера U-19 в плей-офф Юношеской лиги УЕФА в прямом эфире
Окончательный вердикт
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Директор департамента стратегического развития и коммуникаций донецкого "Шахтера" Юрий Свиридов прокомментировал возможность трансляции матча 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА между "горняками" и "Хоффенхаймом" U-19.
"К сожалению, трансляции этого матча не будет. Причиной такого решения являются правила УЕФА, которые запрещают показ матчей в параллели с поединками Лиги чемпионов. Кроме нашей игры, под запрет трансляции также попал матч плей-офф с участием "Рапида" и "Атлетико".
Заметим, что время начала матча определяет команда-хозяин, поэтому "Хоффенхайм" решил начать игру во вторник, 11-го февраля в 19:00 по Киеву по причинам, на которые украинский клуб, к сожалению, никак не может повлиять.
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В сообщении говорится о том, что болельщики смогут посмотреть матч в записи на ютуб-канале "Шахтера".
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