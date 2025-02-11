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Известен стартовый состав Динамо U-19 на матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА против Аталанты

U-19
Обновлено

Начало матча в 12:00 по Киеву

Известен стартовый состав Динамо U-19 на матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА против Аталанты

Фото - Інстаграм Динамо Київ

Новина українською

Суркис и Саленко попали в стартовый состав молодежной команды "Динамо" U-19 на матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА против "Аталанты".

Состав ФК "Динамо Киев" U-19: Суркис, Захарченко, Сизонюк, Пеикришвили, Кремчанин, Пономаренко, Коробов, Саленко, Редушко, Осипенко, Губенко

Запасные: Семка, Белый, Лобко, Третьяк, Люсин, Дегтярь, Андрейко

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Напомним, что раунд 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА состоит из одного матча. Начало игры в 12:00. UA-Футбол проводит текстовую трансляцию этого поединка. Также доступна видеотрансляция встречи.

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Динамо U19 (Киев) Юношеская Лига УЕФА
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Андрей Журба
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