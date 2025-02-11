Известен стартовый состав Динамо U-19 на матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА против Аталанты
Начало матча в 12:00 по Киеву
Фото - Інстаграм Динамо Київ
Суркис и Саленко попали в стартовый состав молодежной команды "Динамо" U-19 на матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА против "Аталанты".
Состав ФК "Динамо Киев" U-19: Суркис, Захарченко, Сизонюк, Пеикришвили, Кремчанин, Пономаренко, Коробов, Саленко, Редушко, Осипенко, Губенко
Запасные: Семка, Белый, Лобко, Третьяк, Люсин, Дегтярь, Андрейко
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Напомним, что раунд 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА состоит из одного матча. Начало игры в 12:00. UA-Футбол проводит текстовую трансляцию этого поединка. Также доступна видеотрансляция встречи.
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Источник:ФК Динамо Київ
Опубликовал: Андрей Журба
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