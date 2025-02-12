"Левый Берег" представил тренерский штаб команды U-19, который будет помогать Андрею Гаврюшову.

С юношеским составом "аистов" будут работать: помощник старшего тренера Александр Бабор, тренер вратарей Сергей Карпов. Работу с командой U-19 также продолжают тренер по физической подготовке Максим Андрейченко, врач Влас Самчук, физиотерапевт Богдан Хмелинский и администратор Виталий Старинский.

Бабор в 2018-2023 годах был играющим тренером "Кудровки", которая в то время успешно выступала в чемпионате среди любителей. Вместе с командой получил чемпионства в Киевской и Черниговской областях, Суперкубок Киевщины и Кубок Черниговщины. С мая 2024 года был наставником команды "Левого Берега" U-14 (2011 г.р.), с которой выступал в Элит лиге ДЮФЛУ.

Карпов с 2014 года тренировал вратарей "Александрии" в юношеской команде и академии клуба. Впоследствии работал с голкиперами тернопольской "Нивы", "Кремня", а до последнего времени - перволиговой "Кудровки".

"Левый Берег" U-19 занимает 13-е место в турнирной таблице юношеского первенства, набрав 17 очков в 17 матчах.