Пономаренко опередил двух экс-игроков Шахтера и стал лучшим бомбардиром-украинцем в Юношеской лиге УЕФА
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Фото: ФК Динамо
Нападающий "Динамо" U-19 Матвей Пономаренко забил в ворота "Аталанты" в Юношеской лиге УЕФА. Этот гол стал для него уже восьмым в этом турнире, позволив выйти на первое место среди всех бомбардиров украинских клубов в турнире.
Форвард сумел обойти бывших игроков "Шахтера" Андрея Борячука и Александра Зубкова, отличившихся 7 раз. У Виктора Коваленко, Викентия Волошина и Богдана Леднева – по шесть мячей.
Матвей забил бергамаскам на 28-й минуте и временно вывел киевский коллектив вперед.
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Источник:Dynamomania
Опубликовал: Александр Симченко
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