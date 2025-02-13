Пономаренко опередил двух экс-игроков Шахтера и стал лучшим бомбардиром-украинцем в Юношеской лиге УЕФА

Нападающий "Динамо" U-19 Матвей Пономаренко забил в ворота "Аталанты" в Юношеской лиге УЕФА. Этот гол стал для него уже восьмым в этом турнире, позволив выйти на первое место среди всех бомбардиров украинских клубов в турнире.

Форвард сумел обойти бывших игроков "Шахтера" Андрея Борячука и Александра Зубкова, отличившихся 7 раз. У Виктора Коваленко, Викентия Волошина и Богдана Леднева – по шесть мячей.

Матвей забил бергамаскам на 28-й минуте и временно вывел киевский коллектив вперед.