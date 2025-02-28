Коуч Динамо U-19: Из-за подмерзшего поля не реализовали преимущество в первом тайме с Ворсклой
Все голы были забиты во второй половине игры
Фото: ФК Динамо Київ
Главный тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк прокомментировал выездную победу над "Ворсклой" (3:0) в рамках юношеского первенства.
- В общем, что скажете об игре? Несмотря на крупный счет, назвать легкой ее нельзя...
- В первом тайме адаптировались к сопернику и полю. В перерыве внесли коррективы, объяснили ребятам, какие моменты нужно улучшить, после чего вышли и забили три мяча. Также владели преимуществом, могли забивать еще. Логично, ставили игру с прицелом на победу и полностью контролировали события на поле.
- Матч основных составов пришлось перенести в Киев, поскольку поле на стадионе "Ворскла" не соответствует нормам безопасности для игроков. Что можете сказать о газоне, на котором пришлось играть сегодня вашей команде?
- В первом тайме оно было немного подмерзшим и не давало возможности в полной мере нам реализовать то преимущество, которое было. А во втором тайме уже немного подсохло и стало качественнее. Во втором тайме легче было играть, потому что мяч можно было контролировать лучше, поскольку поле уже было комфортным для комбинационной игры.
-У "Ворсклы" практически не было моментов по ходу всего матча. Можно ли сказать, что игра была до первого забитого мяча?
- Прежде всего мы хорошо прессинговали и не давали им быстро переходить в атаку. При фазе перехода соперника из защиты в нападение наши защитники хорошо контролировали оппонентов, да и группа атаки сегодня группа хорошо направляла, не давая соперникам делать нацеленные передачи. Могу сказать, что все то, что мы тренируем и отрабатываем на тренировках, сработало, особенно во втором тайме.
- В команду из аренды вернулся Федор Задорожный, который является сейчас лучшим бомбардиром чемпионата U-19. Как он адаптируется?
- Он отсутствовал всего четыре месяца и знаком со всеми нашими ребятами, поэтому нельзя сказать, что ему нужна какая-то длительная адаптация. Конечно, в "Заре" были другие потребности, команда играет по-другому, тренировочный процесс отличается от нашего. В "Заре" он получил опыт, игровое время, уверенность в своих силах. И, вернувшись, уже понимает, каким должно быть отношение к тренировкам, играм. Я думаю, время, проведенное в аренде, пошло ему на пользу, - приводит слова Костюка официальный сайт клуба.
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