Голкипер Динамо U-19 Суркис: Вся борьба за чемпионство впереди
Динамо
Голкіпер "Динамо" U-19 В'ячеслав Суркіс дав коментар після перемоги над "Ворсклою" U-19 (3:0) у 19-му турі юнацького чемпіонату України.
"У першому таймі ми не дуже добре зіграли, тож він завершився з рахунком 0:0. У перерві отримали настанову від тренера, і на другий тайм вийшли з зовсім іншим настроєм. За перші 10 хвилин тайму ми забили два мʼячі та вже мали повний контроль над грою.
На що вказали тренери у перерві? Треба було швидше рухати мʼяч, більше грати вперед аби створювати більше моментів та реалізовувати створені нагоди – те, чого не було в першому таймі.
Звісно, уся боротьба за чемпіонство попереду. Ми памʼятаємо минулорічний приклад, коли ми вийшли з зимової перерви з відставанням -4. Три очки – це, по суті, нічого. Аби наздогнати "Шахтар", нам достатньо перемогти в очній зустрічі. Крок за кроком ми спокійно рухаємось до нашої мети – другого чемпіонства поспіль.
Ми будемо сконцентровані на кожну гру, неважливо хто буде суперником, будемо робити все можливе, аби не втрачати очки до гри з "Шахтарем", виграти в очній зустрічі і сподіватись, що суперник десь втратить очки. Гадаю, вони мають десь оступитися", - сказав Суркіс.
Наразі в "Шахтаря" U-19 і "Динамо" U-19 однакова кількість очок у турнірній таблиці, але в "гірників" ще є одна гра в запасі.
Популярное сейчас
- Звездный нападающий объяснил, почему решил уйти из Ман Сити
- Премьер Британии заявил о готовности отправить войска и авиацию в Украину
- Довбик все еще на травме, хорошие новости для Трубина и поражение Милана. Главные новости за 27 февраля
- Коуч Динамо U-19: Из-за подмерзшего поля не реализовали преимущество в первом тайме с Ворсклой
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Новичок Полесья: Мне было очень тяжело. Это мой первый трансфер: новая страна, все новое
Комментарии 3