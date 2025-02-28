Голкипер Динамо U-19 Суркис: Вся борьба за чемпионство впереди

Голкіпер "Динамо" U-19 В'ячеслав Суркіс дав коментар після перемоги над "Ворсклою" U-19 (3:0) у 19-му турі юнацького чемпіонату України.

"У першому таймі ми не дуже добре зіграли, тож він завершився з рахунком 0:0. У перерві отримали настанову від тренера, і на другий тайм вийшли з зовсім іншим настроєм. За перші 10 хвилин тайму ми забили два мʼячі та вже мали повний контроль над грою.

На що вказали тренери у перерві? Треба було швидше рухати мʼяч, більше грати вперед аби створювати більше моментів та реалізовувати створені нагоди – те, чого не було в першому таймі.

Звісно, уся боротьба за чемпіонство попереду. Ми памʼятаємо минулорічний приклад, коли ми вийшли з зимової перерви з відставанням -4. Три очки – це, по суті, нічого. Аби наздогнати "Шахтар", нам достатньо перемогти в очній зустрічі. Крок за кроком ми спокійно рухаємось до нашої мети – другого чемпіонства поспіль.

Ми будемо сконцентровані на кожну гру, неважливо хто буде суперником, будемо робити все можливе, аби не втрачати очки до гри з "Шахтарем", виграти в очній зустрічі і сподіватись, що суперник десь втратить очки. Гадаю, вони мають десь оступитися", - сказав Суркіс.