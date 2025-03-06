Тренер Динамо U-19 – о 4:0 с ЛНЗ: Могли забить больше, но главное – три очка

Наставник "Динамо" U-19 Игорь Костюк прокомментировал победу своих подопечных над черкасским ЛНЗ (4:0) в выездном матче.

- Результатом мы довольны, а по качеству игры... Должны были забивать больше мячей. Но все равно три очка завоевали. Сейчас идет борьба за чемпионство, и в каждом матче для нас главное - это добывать очки, которые могут стать золотыми.

- В матче первого круга вы дома победили ЛНЗ со счетом 10:0. Ожидали такой же результативной игры на выезде?

- Каждая игра складывается по-своему. Забили четыре мяча и, повторюсь, могли забивать еще больше, но во втором тайме нам не удалось это сделать. Этим и не довольны.

- "Динамо" повело в счете достаточно быстро и к середине первого тайма обеспечило себе комфортное преимущество в три мяча. Такой счет позволял в дальнейшем действовать спокойнее и увереннее?

- Мы были уверены в себе и полностью контролировали игру, но реализация оставляет желать лучшего. Мяч попадал и в перекладину, и в стойку, словом, возможности отличиться еще у нас были как в первом тайме, так и во втором.

- "Шахтер" сегодня потерял очки в матче с "Кривбассом", и "Динамо" приблизилось к нему на расстояние одного очка. Поэтому борьба за чемпионство разгорается с новой силой?

- Как я уже говорил, сейчас мы должны забивать мячи и не терять свои очки.

- За короткое время у вас было два выездных матча подряд, а уже через пять дней сыграете с "Зарей" дома. Приходится ли в связи с этим вносить коррективы в подготовку?

- Свои коррективы вносит погода. Теплеет, поэтому уже планируем выходить на зеленый газон и проводить матч на натуральном поле. Будем следить за изменениями в погоде. Конечно, дома натуральное покрытие позволит играть качественнее, потому что во время зимних сборов мы тренировались на траве. Понимаем, что искусственный газон замедляет игру.

- То есть можно ожидать быстрый и зрелищный поединок с "Зарей"?

- Каждая игра не похожа на предыдущую. Тем более мы знаем, что "Заря" - это команда с амбициями, которая дает бой. Если проанализировать предыдущие сезоны, то в матчах с ними мы и очки теряли, и борьба всегда бескомпромиссная, - сказал Костюк.