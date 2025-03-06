Хавбек Динамо U-19: Еще до начала нашего матча знали о потерянных Шахтером очках

Полузащитник "Динамо" U-19 Павел Люсин поделился впечатлениями от победы над ЛНЗ (4:0) и рассказал о своем дебютном забитом мяче.

- Я очень доволен нашей игрой, действиями команды. Также очень рад, что забил свой дебютный мяч за юношескую команду. С такими соперниками как ЛНЗ нужно больше играть вперед. Тренер нам подсказывал, чтобы мы так и делали, в общем, ему понравилась наша игра. Ничего непредсказуемого не произошло, как мы готовились к этому поединку, как тренировались, так и действовали.

На каждую игру нужно серьезно настраиваться. Сегодня мы могли забивать больше. Должны добывать все возможные очки, чтобы выйти на первое место и выиграть чемпионат. То, что мы уже к середине первого тайма обеспечили себе уверенное преимущество в три мяча, позволяло играть в свою игру, чувствовать себя увереннее и спокойнее. Надо всегда забивать в первом тайме, чтобы лучше себя чувствовать. Потому что если до перерыва ничья, то немного появляется переживания, что можем потерять очки, можно начать нервничать.

Знал ли заранее, что выйду в стартовом составе? Нет, этого никто не знает. Все тренируются, кто лучше готовится, тот и играет.

- Расскажите о своем дебютном голе. Как удалось забить, о чем думали в тот момент?

- Я просто побежал на свое место, где мне нужно было находиться - в район 11-метровой отметки. Давид Белый хорошо разобрался в этом моменте, отдал мне голевую передачу на пустые ворота, и я реализовал этот момент. Ребята тепло поздравили с первым голом.

- Команда проводит три матча за полторы недели, как вам такой график? Чувствуете ли изменения в подготовке?

- График немного непривычный, меньше отдыхаем. Тренировки у нас больше игровые, без силовых занятий в зале, чтобы было больше сил на игры.

Еще до начала нашего матча знали, что "Шахтер" потерял очки, и очень обрадовались этому. Это послужило для нас дополнительной мотивацией. "Динамо" U19 вплотную приблизилось в турнирной таблице к „горнякам“, поэтому борьба за чемпионство сейчас будет в самом разгаре. Теперь у нас следующий матч с "Зарей", будем настраиваться на очередную игру, как всегда, так же как и на всех остальных соперников, - сказал Люсин.