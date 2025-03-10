Матч чемпионата U-19 Динамо – Заря не состоится: известна причина

Матч 21-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд клубов УПЛ "Динамо" - "Заря", который был запланирован на понедельник, 10 марта, не состоится.

Как сообщает пресс-служба киевлян, команда гостей прибыла на игру, имея в составе 5 игроков.

Официальное решение по этой игре будет принято Премьер-Лигой.

Напомним, по итогам 20-ти туров "Динамо" занимает 2-е место в юношеском первенстве, отставая от лидерующего "Шахтера" на одно очко. "Заря" расположилась на 8-м месте. Поединок первого круга завершился победой киевлян со счетом 2:1.