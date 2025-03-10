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Матч чемпионата U-19 Динамо – Заря не состоится: известна причина

U-19

Поединок был запланирован на сегодня

Матч чемпионата U-19 Динамо – Заря не состоится: известна причина

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Матч 21-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд клубов УПЛ "Динамо" - "Заря", который был запланирован на понедельник, 10 марта, не состоится.

Как сообщает пресс-служба киевлян, команда гостей прибыла на игру, имея в составе 5 игроков.

Официальное решение по этой игре будет принято Премьер-Лигой.

Напомним, по итогам 20-ти туров "Динамо" занимает 2-е место в юношеском первенстве, отставая от лидерующего "Шахтера" на одно очко. "Заря" расположилась на 8-м месте. Поединок первого круга завершился победой киевлян со счетом 2:1.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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