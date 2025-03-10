"Клуб писал письма во все футбольные инстанции". Заря сделала заявление после отмены матча с Динамо
Луганский клуб пытался перенести игру юношеского первенства
Фото: ФК Динамо Київ
"Заря" сделала заявление по поводу несостоявшегося матча с "Динамо" в 21-м туре чемпионата Украины U-19. Напомним, что луганчане прибыли на игру, имея в составе 5 игроков.
"В связи с эпидемией гриппа, которая охватила практически всех игроков луганской "Зари" Ю-19 не является возможным проведение матча 21-го тура чемпионата "Динамо" - "Заря".
Луганская "Заря" прилагала максимальные усилия, для того, чтобы решить все исключительно на футбольном поле и избежать технического поражения.
Клуб писал письма во все возможные футбольные инстанции с просьбой перенести игру на другую дату, но пока на встречу нам не пошли", - говорится в сообщении клуба.
Напомним, по итогам 20-ти туров "Динамо" занимает 2-е место в юношеском первенстве, отставая от лидерующего "Шахтера" на два пункта. "Заря" расположилась на 8-м месте. Поединок первого круга завершился победой киевлян со счетом 2:1.
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