Тренер Динамо U-19 раскритиковал поле академии Руха

Главный тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк остался недоволен качеством поля НТБ "Рух" во Львове. Несмотря на это, его команда таки одержала победу над соперником в 22-м туре юношеского чемпионата Украины.

"Сегодня было важно завоевать три очка. После матчей сборных футболисты были несколько разбалансированными, все в разном состоянии, ведь провели разное время за свои сборные. Например, Люсин и Пеикришвили сыграли полные три матча, поэтому сегодня они играли меньше. А Саленко, Пономаренко, Захарченко получили меньшую нагрузку в сборную.

С нами тренировалось только три человека – остальные были у сборных или занимались с первой командой. Поэтому в поединке с "Рухом" было важно сбалансировать игроков и получить три очка. Удалось победить – это самое главное сегодня.

Второй момент – это качество поля. Считаю, на таких полях уже нельзя играть в наше время, потому что выходит антифутбол – газон со вставками, лысинами, кое-где с землей, бетоном. Нельзя в Премьер-лиге, в U-19 играть на таких покрытиях, таких полей уже нет. Особенно это недопустимо для академии "Руха". Не следует допускать такие поля к матчам", - сказал Костюк.