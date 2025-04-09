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КДК засчитал Заре U-19 техническое поражение за матч против Динамо

U-19

Благодаря этому киевляне возглавили таблицу юношеского первенства

КДК засчитал Заре U-19 техническое поражение за матч против Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

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Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение о матче 21-го тура чемпионата Украины U-19 "Динамо" - "Заря", который должен был состояться 10 марта.

Луганскому клубу было засчитано техническое поражение со счетом 0:3 за несоблюдение регламентных норм, а именно относительно необходимого для начала матча количества футболистов. В то же время киевлянам присуждена техническая победа со счетом 3:0.

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Напомним, что луганчане прибыли на игру, имея в составе 5 игроков. Клуб объяснил это эпидемией гриппа, и просил перенести встречу, однако им не пошли на встречу.

Добавим, что благодаря этому "Динамо" вышло на первое место в турнирной таблице юношеского первенства, обойдя "Шахтер". В активе киевлян теперь 62 очка, у "горняков" - 61 пункт.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Динамо U19 (Киев) Заря U-19 (Луганск) КДК УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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