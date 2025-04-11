Бомбардир Шахтера U-19 оценил шансы на чемпионство в юношеском чемпионате

Полузащитник "Шахтера" Виктор Цуканов прокомментировал хет-трик в ворота ЛНЗ U-19 (0:7), личный прогресс и борьбу за чемпионство в юношеском первенстве.

- Виктор, "Шахтер" U-19 в выездном матче одержал разгромную победу над ЛНЗ U-19. Какой для команды выдалась эта игра?

- Могу сказать, что первый тайм был сложнее, поскольку не удалось быстро забить - это не позволило нам играть более открыто и рискованно. Во второй половине матча нам в конце концов удалось отличиться, и после первого пропущенного мяча соперник психологически посыпался. После этого мы создали много моментов и сумели их реализовать.

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- Ты отметился тремя забитыми мячами. Это твой второй хет-трик в юношеском первенстве Украины, и так сошлось, что он, как и первый, был оформлен в ворота черкасского ЛНЗ U-19. Расскажи, какие эмоции испытываешь и что эти голы значат для тебя?

- Скорее, это просто интересное совпадение, что оба хет-трика я оформил именно в ворота ЛНЗ U-19. Но каждый забитый мяч очень важен, ведь я борюсь за лидерство в бомбардирской гонке. Всегда приятно забивать в каждом матче, а еще приятнее - оформлять хет-трик. Эти голы нужны мне не только для статистики, а и как доказательство того, что я прогрессирую и готов бороться за место в первой команде.

- Сейчас ты лучший бомбардир "Шахтера" U-19. Ожидал ли этого в начале сезона и как этот фактор влияет на твою уверенность?

- Честно, изначально не ставил себе цель стать лучшим бомбардиром команды. Прежде всего для меня важен командный успех и совместная работа. Бесспорно, забитые мячи добавляют уверенности и мотивации. Эта победа - хороший толчок перед важными матчами, которые ждут впереди.

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- Ты регулярно привлекаешься к тренировочному процессу первой команды и одновременно получаешь игровую практику в юношеском чемпионате. Как такой опыт помогает прогрессировать?

- В первой команде все на очень высоком уровне, особенно это касается скоростей, которые значительно выше, чем в юношеском первенстве. Это играет большую роль в моем прогрессе, ведь нужно привыкать к темпу и мыслить быстро, что впоследствии помогает и на уровне U-19. Уже адаптировался к такому режиму, когда тренируюсь с первой командой, а игровую практику получаю в юношеском чемпионате.

- Как расцениваешь шансы "Шахтера" U-19 в борьбе за чемпионство и насколько конкурентоспособным является текущий розыгрыш?

- Считаю, мы вполне способны стать победителями чемпионата U-19, если выиграем все последующие матчи. Все зависит только от нас, а не от соперников. Чемпионат действительно конкурентный: "Динамо", с кем мы соревнуемся за первенство, - очень хорошая команда, но и другие соперники навязывают борьбу. В каждом поединке должны выкладываться на максимум, чтобы побеждать

- Какие цели ставишь себе в заключительной части сезона?

- Конечно, победить во всех следующих матчах, стать чемпионами и получить "золотую бутсу" юношеского первенства Украины, - приводит слова Цуканова клубная пресс-служба.