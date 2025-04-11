Белик: Иногда кажется, что Флику в ЛЧ легче, чем мне на скамейке в юношеском чемпионате

Главный тренер "Шахтера" U-19 Алексей Белик прокомментировал победу своей команды над ЛНЗ U-19 в рамках 24-го тура юношеского чемпионата Украины.

- В первом тайме футболисты, чувствуя преимущество, начали баловаться. Баловаться можно по-разному, например, уверенно реализовывать свои возможности, разгромить соперника и получать удовольствие от игры. У нас же был брак в предголевой или голевой передаче - не из-за отсутствия мастерства, а из-за чрезмерного расслабления и мысли, что победа придет сама собой. Но футбол часто наказывает за легкомыслие и недооценку соперника. Иногда кажется, что Флику в четвертьфинале Лиги чемпионов легче, чем мне сидеть на скамейке в матче юношеского чемпионата. Перед игрой я подчеркивал: должны серьезно отнестись к сопернику, с полным уважением как к нему, так и к себе, к той работе, которую выполняем в течение сезона. Просил ребят реализовывать первые возможности, учитывая погодные условия, - если бы пошел снег или ливень, нам было бы значительно труднее играть в наш комбинационный футбол благодаря пасу и скорости. Но, как это часто бывает с молодыми футболистами, слова не всегда воспринимаются серьезно. Хотя моментов было достаточно, нам не хватало решимости. Во втором тайме все стало на свои места: команда добавила в качестве предпоследнего паса и в завершающей стадии атак. Впрочем именно это должны были делать еще в первой половине игры.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Замены оказались результативными. Можно сказать, что сработало тренерское чутье?

- Всегда хочется делать запланированные замены, особенно когда понимаем, что нужно дать младшим футболистам игровое время, а опытным - немного больше отдыха накануне важного отрезка сезона. В частности речь идет о Дрозде, Огаркове, Башмарине. Есть риски, связанные с переходом игроков между различными типами покрытия, что также следует учитывать. Но иногда ситуация на поле заставляет корректировать эти планы, и замены приходится делать не так, как задумывали. По составу: дали возможность сыграть Желибе со старта - он был активным на фланге, однако, как и у всей линии атаки, было много брака. После перерыва вышел Зубрий, который сыграл более решительно и качественно. То же касается Ломаги, у которого не совсем получалась работа с мячом. Также выпустили Сметану и Тютюнова - это игроки, которые уже больше времени с командой и хорошо знают требования тренерского штаба. В то же время и к ним есть определенные претензии, ведь мы всегда настаиваем на качестве игры с мячом.

Читайте также Бомбардир Шахтера U-19 оценил шансы на чемпионство в юношеском чемпионате

- Начало второго круга сезона получилось непростым для команды, однако после победы над ЛНЗ U-19 серия выигрышей достигла трех матчей подряд. Можно ли сказать, что "Шахтер" U-19 сейчас нашел свою игру?

- Не сказал бы, что мы теряли свою игру, ведь в предыдущих матчах, наоборот, выглядели лучше соперников. Да, мы потеряли очки в играх с "Кривбассом" U-19 и "Левым Берегом" U-19, но там были индивидуальные ошибки, которые, к сожалению, дорого стоили. Что касается созданных моментов, то мы их должны были реализовывать. Это тонкие вещи: когда забиваешь, приходит уверенность, и дальше ты действуешь более решительно. Если же не удается реализовывать моменты, то надо начинать снова - со следующей тренировки - и работать над завершением, чтобы восстановить уверенность. Понимаю, когда ее может не хватать в матчах Лиги чемпионов против сильнейших академий Европы, где уровень и напряжение выше, но во внутреннем чемпионате игрок должен учиться анализировать свои действия и сразу же исправлять ошибки уже в следующем эпизоде, - сказал Белик.