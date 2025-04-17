Вячеслав Суркис рассказал, чем ему помогла аренда в Заре
Первые шаги в чемпионате U-19
Фото: Instagram
Голкипер "Динамо" U-19 Вячеслав Суркис поделился воспоминаниями о выступлениях за юношескую команду луганской "Зари" U-19.
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- Свой первый сезон в чемпионате U-19 вы провели в юношеской команде "Зари". Как этот опыт помог вам в карьере и было ли что-то, что запомнилось больше всего?
- Это, на самом деле, был очень важный опыт, потому что в том сезоне мы, считайте, перешли с уровня ДЮФЛ на уровень U-19, где почти все время играли против команд на 2-3 года старше нас. Были как и победы, так и поражения, но это был очень важный опыт, который помог нам при переходе в "Динамо" U-19 и стать чемпионами, - сказал Суркис.
В текущем сезоне Суркис провел 23 матча за "Динамо" U-19, в которых пропустил 9 мячей.
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