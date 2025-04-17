"Этого можно было избежать". Кипер Динамо - о драке после матча с Шахтером

Голкипер "Динамо" U-19 Вячеслав Суркис рассказал о стычке с игроками юношеской команды "Шахтера" U-19 после очного матча в прошлом сезоне (2:1).

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- Не могу не вспомнить о матче с "Шахтером" в прошлом сезоне. Думаю, что все болельщики до сих пор находятся под впечатлением. "Динамо" U-19 тогда победило, но больше всего запомнилась драка после матча. Глядя в прошлое, появлялась ли мысль, что той драки можно было избежать? И обсуждали ли уже с командой предстоящий матч с "Шахтером"?

- Если так подумать, то избежать можно было спокойно. Со своей стороны я мог бы не бежать после игры к болельщикам, но это было на эмоциях - после того, что они кричали в течение матча. Но это не повод для того, чтобы выбегать и пытаться ударить игрока и начать драку.

Если посмотреть на топовые европейские чемпионаты - Англия, Испания, не важно где - то там такое случалось постоянно, но я что-то не могу вспомнить, чтобы болельщики выбегали и пытались начать драку с кем-то из игроков. Это мое мнение.

Относительно следующего матча с "Шахтером", то могу сказать, что готовимся и настраиваемся на хорошую игру и только на победу. Будем отдавать все силы ради победы, как мы делаем в каждой игре, несмотря на соперника, - объяснил Суркис.