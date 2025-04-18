Кремчанин: В юношеской команде Динамо всегда очень сильный состав

Нападающий "Динамо" U-19 Дмитрий Кремчанин поделился впечатлениями от победы над сверстниками из "Оболони" (7:0) в матче юношеского первенства. В этой встрече он отметился дублем.

- В первом тайме ты возглавил гонку бомбардиров чемпионата, опередив своего одноклубника, Федора Задорожного. Забив гол после перерыва, он сравнялся с тобой. Такое внутреннее соревнование - редкость. Как вы к этому относитесь?

- Федор очень хорошо провел первую часть сезона, находясь в аренде у "Зари", где он забил много голов. Сейчас он меньше играет, но тоже очень старается и в матчах, и на тренировках. Я рад и тому, что возглавил рейтинг бомбардиров, и тому, что он забил. Интересно, что у нас продолжается борьба до последнего. Иногда обсуждаем это на тренировках, но этот рейтинг никоим образом не влияет на наши взаимоотношения или игру команды. Прежде всего главное - приносить команде победы этими голами.

- Это твой уже третий и при этом самый быстрый дубль в сезоне. На 28-й минуте думал о том, чтобы сделать первый хет-трик? Не расстроился когда тебя заменили?

- Больше всего хочется забивать в каждой игре. Конечно, когда уже забил два гола, думал о хет-трике. И перед игрой всегда настраиваешься на то, чтобы забить как можно больше голов. Но важно, чтобы при этом команда победила. Главное, что мои два гола принесли уверенность и победу нашей команде. Моменты для третьего мяча были, но не сумел реализовать.

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- Оба гола произошли в результате атак по левому флангу. Вы нашли слабое место у соперника?

- Не сказал бы, мы пытались равноценно задействовать и правый фланг, и левый, создавали моменты. Всегда стараемся атаковать обоими флангами, просто так получилось, что первые два гола забили в результате атак с левого. Главное, что забили.

- Несмотря на такой разгром, немало сейвов совершил голкипер "Оболони". Счет мог быть куда больше?

- Конечно, мог быть и больше, но их вратарь действительно хорошо проявил себя. Сегодня была игра в одну сторону, мы постоянно атаковали и пытались забить как можно больше голов, но хочется даже выделить вратаря в стане соперника за его старания. Хоть он и пропустил много мячей, но отбил наверное столько же, если не больше.

- Чем обусловлен твой прогресс в результативности? Ты изменил стиль игры или прибавил в опыте?

- Даже не знаю. Я усердно работаю на тренировках. Рад, что мне удается забивать. А так особого секрета нет.

- Ты уже третий сезон в команде. Чувствуешь, что эта команда сильнейшая за последнее время и при большей благосклонности фортуны могла большего добиться и в ЮЛЧ?

- В юношеской команде "Динамо" всегда очень сильный состав, и в первый мой год в команде был очень хороший состав, нам немного не повезло, не хватило, чтобы стать чемпионами. И в прошлом чемпионском сезоне состав был очень сильный. Сейчас изменилось лишь несколько игроков по сравнению с тем составом. Поэтому подбор игроков примерно такой же, возможно, только больше опыта.

Но иначе и быть не может, ведь это "Динамо", здесь всегда высокая конкуренция, требования к игрокам. Мы все усердно работаем.

- Впереди матч с "Шахтером", пожалуй, самый ожидаемый в весенней части чемпионата. Какие твои ожидания от этого матча? Как будешь настраиваться?

- Сейчас отдохнем после игры и будем готовиться, анализировать игру соперника. "Динамо" и "Шахтер" - это клубы, которые всегда ведут борьбу за чемпионство, имеют сильные академии, много талантливых игроков. Будем готовиться, у нас для этого есть время, есть глубина состава - все условия, чтобы победить, - сказал Кремчанин.