Капитан Шахтера U-19 посвятил забитый гол отцу, погибшему на войне

Капитан и защитник "Шахтера" U-19 Николай Огарков отметился забитым мячом в матче с "Колосом" U-19 (2:1) и отдал дань уважения погибшему отцу Сергею, который защищал Украину в войне против России. У него был позывной Шахтер.

- Потеря отца стала переломным моментом. Она заставила меня по-другому посмотреть на жизнь, на время, которое мы имеем с близкими. Я научился больше ценить моменты - даже будничные, потому что понимаю, как быстро все может измениться. Появилось ощущение глубокой тишины внутри, которую, кажется, уже ничем не заполнишь. Но одновременно и понимание, что любовь не исчезает, она остается с нами.

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- Кто был рядом в самые трудные моменты? Как именно поддержка помогла тебе?

- Больше всего - моя семья. Мама, сестра, друзья, также большое спасибо "Шахтеру" за поддержку. Клуб не оставил меня наедине с горем. Это значит немало. Именно в такие моменты ты чувствуешь, насколько важно иметь настоящих людей вокруг.

- Недавно твой пост, посвященный годовщине потери отца, получил много откликов и слов поддержки. Было ли это для тебя важно? И чувствуешь ли ты гордость за своего отца?

- Да, был приятно удивлен такой поддержкой. Благодарен всем, что понимают и разделяют мою боль. А что касается гордости, она всегда со мной. Мой отец был достойным человеком, и я несу эту память с благодарностью. Его ценности живут во мне, - сказал Огарков.