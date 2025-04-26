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Классическое в чемпионате U19. Команда-победитель сделала серьезный шаг к трофею

U-19

Все решил один гол

Классическое в чемпионате U19. Команда-победитель сделала серьезный шаг к трофею

Фото: Динамо

Новина українською

В матче 26-го тура чемпионата Украины U19 между "Шахтером" и "Динамо" победу одержали киевляне. Игра завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил Богдан Редушко на 45+1 минуте. Эта победа увеличила отрыв "Динамо" от "Шахтера" до 4-х очков.

Киевляне занимают первую строчку в таблице, имея 71 зачетный пункт. "Шахтер" идет вторым с 67-ю очками. До завершения чемпионата - 4 тура.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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aleks68
26.04.2025 в 18:56
некоторые хотели видеть белика главным тренером шахтёра.надеюсь сегодня получили ответ на свои желания.вышли на решающий матч с одним нападающим.ни одного момента у ворот соперника.полная беспомощность.имея преимущесто в 4 очка после перерыва в чемпионате умудрились его растерять.два года не побеждаем в чемпионате u-19.о драке в конце матча-это уже традиция
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Комментарии 1
aleks68
26.04.2025 в 18:56
некоторые хотели видеть белика главным тренером шахтёра.надеюсь сегодня получили ответ на свои желания.вышли на решающий матч с одним нападающим.ни одного момента у ворот соперника.полная беспомощность.имея преимущесто в 4 очка после перерыва в чемпионате умудрились его растерять.два года не побеждаем в чемпионате u-19.о драке в конце матча-это уже традиция
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