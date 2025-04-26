Классическое в чемпионате U19. Команда-победитель сделала серьезный шаг к трофею
Все решил один гол
Фото: Динамо
В матче 26-го тура чемпионата Украины U19 между "Шахтером" и "Динамо" победу одержали киевляне. Игра завершилась со счетом 0:1.
Единственный гол в матче забил Богдан Редушко на 45+1 минуте. Эта победа увеличила отрыв "Динамо" от "Шахтера" до 4-х очков.
Киевляне занимают первую строчку в таблице, имея 71 зачетный пункт. "Шахтер" идет вторым с 67-ю очками. До завершения чемпионата - 4 тура.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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aleks68
26.04.2025 в 18:56
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