Классическое в чемпионате U19. Команда-победитель сделала серьезный шаг к трофею

некоторые хотели видеть белика главным тренером шахтёра.надеюсь сегодня получили ответ на свои желания.вышли на решающий матч с одним нападающим.ни одного момента у ворот соперника.полная беспомощность.имея преимущесто в 4 очка после перерыва в чемпионате умудрились его растерять.два года не побеждаем в чемпионате u-19.о драке в конце матча-это уже традиция